27-jährige Lenkerin übersah Traunseetram - schwerer Unfall am Bahnübergang

Zu dem Unfall kam es am Sonntagvormittag um 10:15 Uhr. Eine 27-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land war mit dem Pkw auf der L1306 unterwegs. Beim unbeschrankten Bahnübergang „Pfarrerbauer“ übersah sie offenbar den herannahenden Zug. Der Pkw krachte in den vorderen Teil der Traunseetram. Die Tram wurde an der Front stark beschädig, am Auto entstand Totalschaden.

Lokalisierung: Hier kollidierten der Pkw und die Traunseetram

Die 27-Jährige und ihr gleichaltriger Beifahrer wurden beide vom Rettungshubschrauber Martin 3 verletzt ins Spital geflogen.

Die FF Kirchham war im Einsatz. Die Aufräumarbeiten waren nach rund 1,5 Stunden beendet.

