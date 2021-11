Zwei Welten prallen im Studiengang Fashion & Technology der Kunstuniversität Linz aufeinander: Digital designte Hightech-Kleidung trifft auf den Trend zur Nachhaltigkeit. So bauen Studierende selbst pflanzliche Fasern an, die sie für 3D-gedruckte Mode verwenden, oder entwickeln Designs in 3D-Modellen. Dazu sind übrigens weder Stift noch Nadel und Faden nötig. Beim 3D-Druck fügt ein Computerprogramm das Material für die Kleidung Schicht für Schicht zu einem dreidimensionalen Objekt zusammen.