Das Internet in 25 Jahren: Die Rückeroberung des digitalen Raumes

Jede Revolution braucht ihre Gegenrevolution, um tatsächlich zu Veränderungen zu führen – gut, diese Vermutung soll hier nicht historisch aufgearbeitet werden, aber sie scheint mir ein guter Ausgangspunkt für Spekulationen über die Zukunft im Spiegel der vergangenen 25 Jahre zu sein.

Was als "Werkzeugtechnologie" begann, ist zur zentralen und transformativen "Kulturtechnik" geworden, was als Arbeitsumgebung entwickelt wurde, ist zu einem sozialen Lebensraum geworden, in dem sich weit mehr als vier Milliarden Menschen tummeln, was als lustiger, harmloser Austausch von täglichen Banalitäten und Katzenfotos begann, ist ein milliardenschweres Business und auch zu einer politischen Bühne geworden.

Eine wahrlich fantastische Welt ist da entstanden, in der noch so viele Dinge möglich sein werden, in der noch Platz für jede Menge neuer Ideen ist, davon bin ich fest überzeugt, doch – und da liegt das Problem – wem gehört diese digitale Welt? Wer bestimmt, was wir in dieser Welt tun können und lassen müssen?

Bosse wie feudale Landherren

Diese digitale Welt, also die Infrastruktur, die Computer und Netzwerke, die Satelliten und Unterseekabel, die Server, auf denen wir unsere privaten und beruflichen Informationen austauschen, über die wir die Themen des öffentlichen Interesses diskutieren, über die unsere Politiker*innen (und manchmal auch ihre Hündchen) mit uns kommunizieren, die wir brauchen, um uns über Jobangebote oder Impftermine zu informieren, gehören nicht der Stadt, in der wir wohnen, nicht dem Staat, dem wir angehören, sondern einigen wenigen privaten Firmen, deren Bosse wie die feudalen Landherren einer lang zurückliegenden Vergangenheit nicht nur über das (digitale) Land herrschen, sondern auch über die Menschen, die in diesem Land leben (also die Server und digitalen Onlineservices nutzen). Auch wenn es übertrieben klingen mag – was sich da etabliert hat, ist eine "digitale Leibeigenschaft".

Was wir zurückerobern müssen, ist unsere Souveränität, nicht nur unsere persönliche Entscheidungsgewalt darüber, was mit unseren Daten geschieht, sondern auch die digitale Souveränität unserer öffentlichen Institutionen, der Kommunen und Staaten, der Europäischen Union und insbesondere auch unserer Wirtschaft und Industrie. Was wir auch zurückerobern müssen, sind Konsument*innenrechte, Bürger*innenrechte, Arbeitnehmer*innenrechte, Menschenrechte, die wir in der "alten analogen" Welt als selbstverständlich betrachten konnten und auf die wir auch in der "neuen digitalen" Welt auf keinen Fall verzichten dürfen. Die digitale Welt löst ja nicht die analoge ab, sie kann sie und soll sie auch nicht ersetzen, sie ist eine Erweiterung unserer Handlungsmöglichkeiten, dafür müssen wir uns aber auch die entsprechenden Handlungsfähigkeiten erarbeiten.

Die nächste Welle der digitalen Revolution, die digitale Revolution x.0 oder wie immer sie bald genannt werden wird, ist also nicht die nahtlose Durchdigitalisierung unserer Industrie, nicht die "Versmartung" unserer Citys und auch nicht die Blockchain mit ihren Kryptowährungen oder die künstliche Intelligenz der selbstlernenden Maschinen. Denn all diese Zukunftsvisionen können nur erfolgreich sein, wenn uns auch unsere eigene digitale Emanzipation gelingt, und darum wird sich die nächste Revolution gegen die Vorherrschaft unserer aktuellen technokratischen, datenkapitalistischen Denkweise durchsetzen müssen, humanistische Prinzipien – nicht gegen, sondern für die Digitalisierung – werden sich etablieren müssen. Es muss eine kulturelle, eine Bildungsrevolution sein. Es wird nicht ausreichen, nur gute Informatiker*innen und Programmierer*innen auszubilden. Wir brauchen neue Querschnittskompetenzen, die die Entwicklung von Werkzeugen genauso umfassen wie das Know-how für ihre Anwendungen und die Sensibilität für deren Konsequenzen. Wir brauchen Kreativität ebenso wie Umsetzungskompetenz, für Anwendungsszenarien, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Wir brauchen Architekt*innen der digitalen Welt, nicht bloß darauf trainiert, die Probleme der Gegenwart zu lösen, sondern die Veränderungen von morgen zu antizipieren, um so auch die Chancen, die damit einhergehen, nutzen zu können.

Die technologischen Entwicklungen der kommenden 25 Jahre werden uns in Atem halten – geben die USA und China weiterhin die Richtung vor? Bild: Reuters

Rasante Entwicklung

Natürlich werden uns die kommenden 25 Jahre weiterhin mit rasanten technologischen Entwicklungen in Atem halten. Die bereits erkennbaren Leistungspotenziale des "Machine Learning", die prall gefüllten Kassen der großen Technologiekonzerne in den USA und in China und ihre geopolitischen Machtmonopole sind genauso vielversprechend wie angsteinflößend. Die Frage, die sich stellt, ist: Wo wird die Musi spielen? Wer wird den Ton angeben und auf welcher Position des globalen Spielfelds kann sich Europa behaupten?

Die digitale Kolonisierung Europas ist schon weit vorangeschritten, so wie wir in den 1990ern begonnen haben, die Produktion von Gütern in den arbeitsbilligen Osten auszulagern, haben Google und Co. längst schon begonnen, nun ihre Softwareentwicklung nach Europa zu verlagern. Sie nutzen unsere Universitäten, unsere Forschungskapazitäten und -förderungen und zahlen für die Gewinne, die sie mit diesem Wissen produzieren, natürlich ordnungsgemäß ihre Steuern – blöd nur, dass wir es bisher nicht einmal auf die Reihe bringen, die globale Datenwirtschaft so zu ordnen, dass dafür auch angemessene Steuern zu zahlen wären.

Wir werden für eine digitale Demokratie und eine demokratische Digitalisierung kämpfen müssen, wir werden die Power der digitalen Welt nutzen müssen, um uns international und global näherzukommen. Denn wenn wir es nicht schaffen, uns in der enormen globalen Diversität unserer Zeit untereinander zu verständigen, wie sollen wir dann überhaupt in der Lage sein, die großen Herausforderungen des Klimawandels und einer ökologisch nachhaltigen Zukunft zu meistern?

Technologie ist nicht die Lösung, aber ein mächtiges Instrument, wenn wir sie vernünftig einsetzen.

Zum Autor: Gerfried Stocker ist künstlerischer Leiter und Geschäftsführer des Ars Electronica Centers Linz.