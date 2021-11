Digitalisierung der Polizei: "Wie die Umstellung vom Pferd aufs Auto"

Eine Verkehrskontrolle vor 30 Jahren war eine komplizierte Angelegenheit. Wollte der Polizist ein Kennzeichen abfragen oder einen Führerschein überprüfen, blieb ihm als einzige Möglichkeit eine Funkabfrage in der Zentrale.

Dort saß eine Kollegin vor einer Maschine, die zumindest entfernt an einen Computer erinnerte, erledigte die Abfrage und funkte die Ergebnisse zurück. Wenn mehrere Polizisten gleichzeitig in der Zentrale nachfragten, hieß es: bitte warten.

Seit einigen Jahren erledigt das alles das Dienst-Smartphone – Corona-Kontrollen des Grünen Passes, Führerscheinabfragen oder Sicherung von Beweismitteln. Das Smartphone ist zu einem der wichtigsten Arbeitsgeräte der Polizei geworden. Seit 2017 gehört es zur Grundausstattung der Beamten. "Damit waren wir im internationalen Vergleich ganz vorne dabei", sagt Landepolizeidirektor Andreas Pilsl.

Von der "Luftgekühlten" zum PC

Der oberste Polizist des Landes kann sich noch gut an eine Zeit erinnern, als Computer in den Dienststellen Seltenheitswert hatten. Als er im Jahr 1988 nach seiner Grundausbildung seinen Dienst als Gendarmeriebeamter am Posten in Gallneukirchen antrat, waren Schreibmaschinen, von vielen Beamten liebevoll "die Luftgekühlte" genannt, noch das Standard-Arbeitsgerät in vielen Wachzimmern.

Es sollte nach Pilsls Eintritt in den Polizeidienst noch mehr als ein Jahrzehnt dauern, ehe die Exekutive schließlich kurz vor dem Jahr 2000 doch die Zeichen der Zeit erkannte und im großen Stil Computer anschaffte.

"Es war wie die Umstellung vom Pferd aufs Auto", erinnert sich Pilsl. Auf einen Schlag war die Polizei so vernetzt wie noch nie zuvor: Jeder Beamte eine eigene E-Mail-Adresse. Spät, aber doch war die Polizei ins digitale Zeitalter aufgebrochen – und stand damit gleichzeitig vor völlig neuen Herausforderungen. Wie kann sich die Polizei selbst vor Hackerangriffen schützen? Wie können die oft hochsensiblen Ermittlungserkenntnisse sicher aufbewahrt werden?

Der lange Weg zum Digitalfunk

20 Jahre nach der flächendeckenden Einführung von Computern beschäftigen diese Fragen die Polizei immer noch. "Natürlich ist unser Computersystem besonders geschützt", sagt Pilsl. Dieser Schutz ist auch notwendig. Es ist keine Seltenheit, dass die IT-Spezialisten der Exekutive Angriffe auf ihr Computersystem abwehren müssen. Es bleibt ein stetiger Wettlauf zwischen Sicherheitsbehörden und Cyber-Kriminellen.

Nicht ganz so problemlos wie die (späte) Anschaffung der Computer lief es beim Aufbau des Digitalfunks in Österreich. Das Innenministerium schrieb im Herbst 2001 unter dem Projektnamen "Adonis" das neue Funksystem aus. Die Fertigstellung war bis 2005 geplant. Mit einem Finanzrahmen von 1,2 Milliarden Euro war es das größte Einzelprojekt der Geschichte des Innenressorts.

Mitte 2003 wurde das Projekt nach Streitigkeiten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer gestoppt und der Vertrag von beiden Seiten gekündigt. Es folgte ein langwieriger Rechtsstreit, und das Projekt musste im April 2004 neu ausgeschrieben werden. Auch danach dauerte es noch 13 Jahre, bis der Digitalfunk in Oberösterreich in Betrieb ging.

Seit September 2012 ist Andreas Pilsl Landespolizeidirektor für Oberösterreich. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Vorteile des neuen Systems sind mannigfaltig: Der Digitalfunk ist abhörsicher und vernetzt gleichzeitig die ursprünglich separaten Funksysteme von Polizei, Rettung, Feuerwehr und Bundesheer. Außerdem können über das Digitalfunksystem auch zusätzliche Informationen wie Einsatzadressen oder die Art des Notrufes verschickt werden. Laut Innenministerium sind inzwischen 102.552 Funkgeräte an 1593 Standorten in Betrieb.

Aber genauso wie die Polizei in den vergangenen Jahren in ihren digitalen Fortschritt investiert hat, haben sich durch die Digitalisierung auch für die Gegenspieler der Polizei völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Die Kriminalität im Internet ist im Rekordtempo zu einem der größten Brocken der Polizeiarbeit geworden, Tendenz stark steigend.

35.915 Anzeigen gab es im Jahr 2020 – verglichen mit 2019 ein Anstieg um 26,3 Prozent. Delikte wie Hacking verzeichneten im Jahresvergleich gar einen Anstieg von rund 70 Prozent. Die Pandemie hat hier als Brandbeschleuniger gedient: "Die Schließung des stationären Handels und die damit verbundene Verlagerung des realen Lebens in die digitale Welt bildeten den Nährboden für Betrüger im Internet", stellte das Innenministerium in der Kriminalstatistik 2020 fest. Auch im oberösterreichischen Landeskriminalamt gibt es inzwischen eine eigene Cybercrime-Gruppe. Die Fälle, mit denen sich die Kriminalisten dort beschäftigen, sind oft spektakulär und die Schadenssummen enorm.

Ein Fall: 880.000 Euro Schaden

Ein Beispiel: 880.000 Euro haben Anlagebetrüger einem Unternehmer aus dem Bezirk Wels-Land im Jänner 2021 herausgelockt. Es begann harmlos: 250 Euro investierte der 50-Jährige, um sich auf einer Plattform zu registrieren, die sich um die Veranlagung seines Ersparten kümmern sollte. Ein angeblicher Börsenexperte nahm mit ihm Kontakt auf und überzeugte ihn von ersten Zahlungen. Der Mann erhielt Zugang zu einer Internetseite, wo er verfolgen konnte, wie sich sein Geld angeblich vermehrte, es gab dabei auch Rückschläge. "Dann meldete sich wieder einer der ,Finanzfachleute' bei dem Opfer", sagt Gerald Sakoparnig vom Landeskriminalamt.

Über zweieinhalb Monate hinweg investierte der 50-Jährige immer wieder. Zuletzt sogar 200.000 Euro auf einmal, erst dann wurde ihm bewusst, dass er Kriminellen aufgesessen war. Diese Form des Betrugs habe sich in den vergangenen zwei Jahren rasch ausgebreitet, sagt Kriminalist Sakoparnig. Das Geld landet in nahezu allen Fällen auf ausländischen Konten und ist weg.

"Wir gehen davon aus, dass die Zahl dieser Art von Delikten in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird", sagt Pilsl. Darauf soll die Polizei vorbereitet sein. Neben den Betrugsermittlern im Landeskriminalamt soll es künftig in allen Regionen Experten für Cyberkriminalität geben. "Hier müssen wir in die Breite gehen", sagt Pilsl. Nachsatz: "Wenn jemand auf eine Dienststelle kommt und ein Betrugsdelikt im Internet anzeigen möchte, müssen die Beamten genau wissen, worum es da geht. Sie müssen diese Sprache beherrschen."

"Technik würde den Guten helfen"

Bundesweit soll die Zahl der IT-Ermittler auf Bezirksebene auf 600 verdoppelt werden, heißt es dazu aus dem Innenministerium. Auch die Ausbildung soll verbessert werden. "Um auch nachhaltig auf gutes Personal zurückgreifen zu können, läuft derzeit der Aufbau eines universitären Ausbildungscampus." Der Polizei stellen sich bei der Digitalisierung auch ethische und rechtliche Fragen. Denn nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch mit dem Datenschutz und den Persönlichkeitsrechten der Bürger vereinbar. Für Pilsl ist klar: "Wir als Polizei wollen sicher nicht den Rechtsraum verlassen." Aber dennoch gibt es Fälle, bei denen er sich mehr Zugang zu Daten wünschen würde.

Er gibt ein Beispiel: "Wenn Sie über die Autobahn nach Deutschland einreisen, wird das Kennzeichen Ihres Fahrzeuges automatisch erfasst und für Fahndungszwecke abgeglichen. In Österreich gib es mitunter immer noch Vorbehalte gegen automatische Kennzeichenerfassungssysteme, die ich nicht nachvollziehen kann. Die Technik würde hier den Guten helfen und das sind wir."