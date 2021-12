25 Euro Parkgebühr pro Tag am Fuß des Traunsteins

Nun also doch: Die Traunsteinstraße in Gmunden wird zur Gebührenzone. Genauer gesagt, jener "Umkehrplatz" am Ende der Straße, an dem Bergsteiger zu Touren auf den Traunstein und Wanderer zur idyllisch gelegenen Mairalm aufbrechen. Für drei Stunden Parkzeit am Ostufer des Traunsees bezahlen Autolenker ab April kommenden Jahres zehn Euro, für 24 Stunden sind es bereits 25 Euro. Wer sein Fahrzeug zwei Tage lang am Umkehrparkplatz stehen lassen möchte, muss 50 Euro dafür ausgeben.

"Keine Lösung stellt zufrieden"

Parkplatzbenutzer, die in einer der Hütten auf dem Traunstein übernachten, sollen dann aber zehn Euro von den Hüttenwirten rückerstattet bekommen. Endgültig festgelegt wurde dies allerdings noch nicht. Wer ohne gültiges Ticket unterwegs ist, muss mit Besitzstörungsklagen rechnen. Der Rest der Traunsteinstraße bleibt eine gebührenfreie Kurzparkzone. Sie gilt vom 1. April bis zum 31. Oktober.

Bereits im März dieses Jahres hätte die Gebühr für den Parkplatz beschlossen werden sollen. Im Gemeinderat wurde dieser Punkt aber wieder von der Tagesordnung gestrichen. Naturfreunde, Alpenverein und Hüttenwirte hatten sich gegen die hohe Gebühr zur Wehr gesetzt und für eine Nachjustierung der Busverbindung plädiert. Der Wunsch: eine Linie mit Anknüpfung an die Traunsee-Tram und den Gmundner Bahnhof, die auch wochentags fährt– im Idealfall mit einem kombinierten Ticket.

Montagabend beschloss der Gmundner Gemeinderat die Vergebührung aber dennoch. "Wir wollen den öffentlichen Verkehr fördern, der ökologische Faktor spielt bei dieser Entscheidung eine große Rolle. Es wird wieder genügend Shuttle-Busse geben. Eine Lösung, die alle zufriedenstellt, gibt es leider nicht", sagt Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf (VP).