17-Jähriger fuhr auf der A1 fast 100 km/h zu schnell: Auto beschlagnahmt

Eine Geschwindigkeitskontrolle hat für einen 17-Jährigen schwerwiegenden Konsequenzen: Nachdem der Bursch aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung am Sonntagvormittag mit 198 km/h statt der erlaubten 100 km/h über die Westautobahn bei Ansfelden gerast war, muss er nicht nur seinen Probeführerschein abgeben, auch sein fahrbarer Untersatz wurde vorläufig beschlagnahmt.

92 km/h zu schnell

Der Teenager war am Sonntag gegen 11 Uhr in eine Laser-Kontrolle der Autobahnpolizei Haid geraten. Abzüglich der Messtoleranz ergab sich eine Geschwindigkeitsübertretung von 92 km/h, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit. Am Rastplatz Ansfelden Süd wurde ihm der Probeführerschein an Ort und Stelle abgenommen. Nach telefonischer Rücksprache mit dem diensthabenden Journaldienst der Bezirkshauptmannschaft wurde auch die vorläufige Beschlagnahme des Pkw angeordnet.

Das könnte Sie auch interessieren: Welche Unklarheiten die "Raser-Novelle" birgt

Seit 1. März erlaubt die 34. Novelle der Straßenverkehrsordnung bei eklatanten Überschreitungen des Tempolimits die Abnahme des Wagens. Ab 80 km/h Geschwindigkeitsüberschuss im Ortsgebiet und 90 km/h außerorts können diese Maßnahmen zur Anwendung kommen. Gibt es bereits eine Vorstrafe, etwa durch die Teilnahme an illegalen Autorennen, ist die Abnahme schon bei einer Überschreitung von mehr als 60 km/h innerorts oder 70 km/h außerorts möglich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.