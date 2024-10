19-Jährige starb bei schwerem Motorradunfall im Mühlviertel

Tragisch endete die Motorradausfahrt einer 19-Jährigen aus Perg am Freitag. Sie war auf der B3 von Grein kommend in Richtung Perg unterwegs, als sie im Gemeindegebiet von Saxen stürzte. Die junge Bikerin prallte mit dem Kopf gegen die Leitplanke. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar, so die Polizei. Eine mögliche Ursache für den Sturz könnte die nasse Fahrbahn gewesen sein.

Das Motorrad schlitterte auf die Gegenfahrbahn gegen einen entgegenkommenden Wagen eines 51-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Perg.

Der sofort gerufene Notarzt konnte, trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, nur noch den Tod der jungen Frau feststellen.

Lokalisierung: In diesem Bereich kam es zu demschweren Unfall

