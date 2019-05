16-Jährige von Mitschüler sexuell belästigt und bedroht

Mehrere Mitschüler hätten Angst vor dem 19-Jährigen, weil er sie bedrohe, sagte die Direktorin der Welser Schule bei ihrer Anzeige bei der Polizei. Besonders abgesehen haben dürfte es der Jugendliche auf eine 16-jährige Schülerin. Diese habe er seit Jänner immer wieder unsittlich berührt, sie mehrmals bedroht. Er werde ihr ein Springseil um den Hals legen und sie mit einem Messer umbringen soll er dem Mädchen laut Polizei über Soziale Medien geschrieben haben.

Seit Dezember soll der 19-Jährige die Jugendliche immer wieder verfolgt haben. Aber nicht nur die 16-Jährige hatte Angst vor dem Mitschüler. Auch einen 17-Jährigen soll er gedroht haben, er werde eine Schaufel mitbringen und ihn begraben, er werde ihn ersticken und ihm von hinten einen Kleiderbügel um den Hals werfen.

Immer wieder machte er auch Foto- und Videoaufnahmen von der Wohnungstür des 17-Jährigen und schickte sie ihm. Das sei alles nur als Spaß gemeint, sagte der 19-Jährige bei der Einvernahme, bei dem er einen Teil der Vorwürfe eingestand. Die Staatsanwaltschaft Wels hat Untersuchungshaft für den 19-Jährigen veranlasst.

Erst vergangene Woche sind mehrere Vorfälle an Schulen bekannt geworden. So soll ein 12-Jähriger in Linz einen Lehrer mit einer Schere gedroht haben, ihn umzubringen. In einer Linzer Sonderschule soll ein 16-Jähriger eine 14-jährige Klassenkollegin gewürgt haben. Insgesamt rückt die Polizei in Oberösterreich jährlich rund 200 Mal zu Einsätzen an Schulen aus.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.