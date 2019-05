Zwölfjähriger Schüler drohte Lehrer mit dem Umbringen

Der Vorfall passierte gegen 12.45 Uhr. Laut Auskunft der Polizei hatte der Lehrer den 12-Jährigen aufgefordert, sich auf seinen Platz zu setzen. Daraufhin ergriff der Schüler eine Schere und bedrohte den Lehrer. Gleichzeitig drohte der türkische Schüler, den 56-Jährigen umzubringen.

Ein Mitarbeiter der Schule ging dazwischen und zog den Schüler auf den Gang: „Dort konnte er beruhigt werden“, heißt es aus der Polizei-Pressestelle. Als Grund für die Eskalation gab der Schüler an, sich vom Lehrer provoziert gefühlt zu haben, deshalb sei es zu der Kurzschlussreaktion gekommen. Er habe den Lehrer aber nicht verletzten wollen. Die Polizei wurde gerufen und die Mutter verständigt. Aber auch sie war wenig kooperativ: Laut Polizei verhielt sie sich aggressiv gegen die Beamten. Der Schüler wurde dann dennoch der Linzerin übergeben.

Bereits am Mittwoch hatte ein 16-jähriger Schüler in einer Linzer Sonderschule eine 14-jährige Klassenkollegin gewürgt.Nachdem ihm zwei Lehrerinnen zu Hilfe gekommen waren, schnappte er sich ein Messer und bedrohte die Anwesenden. Er wurde vom Unterricht suspendiert.

Insgesamt rückt die Polizei in Oberösterreich pro Jahr rund 200 Mal zu Einsätzen an Schulen aus. OÖN-TV war gestern zu Besuch in der Leopold-Hasner-Schule in Bad Ischl. Die Sonderschule im Salzkammergut bietet "Time-out-Klassen" für problematische Schüler:

