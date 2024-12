16-Jährige in Steyr von zwei Jugendlichen mit Messer bedroht

Zwei Jugendliche, ein 16-jähriger Ungar aus Traun und ein 12-Jähriger aus Schwanenstadt, wurden am Freitagabend am Linzer Hauptbahnhof von einer Polizeistreife angehalten. Nach ihnen wurde gefahndet, da sie verdächtigt werden, wenige Stunden zuvor eine 16-Jährige aus Ternberg in Steyr mit einem Messer bedroht und ausgeraubt zu haben. Die Beute betrug fünf Euro.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 18 Uhr am Bahnhof in Steyr. Laut Angaben des Opfers hatten die beiden Unbekannten sie mit einem Klappmesser bedroht und zur Herausgabe von Zigaretten und Bargeld gezwungen. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Zug nach Linz.

Rasche Fahndung und Festnahme

Dank der sofort eingeleiteten Ermittlungen und der Auswertung von Überwachungsvideos konnten die Steyrer Beamten die Täterbeschreibung an ihre Linzer Kollegen weitergeben. Diese entdeckten die Verdächtigen gegen 19:20 Uhr am Bahnsteig des Linzer Hauptbahnhofs. In einem nahegelegenen Mistkübel fanden die Polizisten ein Klappmesser, das möglicherweise als Tatwaffe diente. Es wurde sichergestellt und auf Spuren untersucht.

Das 16-jährige Opfer konnte die beiden Verdächtigen anhand von Fotos zweifelsfrei identifizieren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde der ältere der beiden Beschuldigten in die Justizanstalt Linz gebracht.

