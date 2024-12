Home Invasion in Marchtrenk: 85-Jährige gefesselt und geschlagen

Die Frau wurde, nachdem sie in den Abendstunden den Müll in die angrenzende Garage gebracht hatte, von einem maskierten unbekannten Täter in das Haus gedrängt, mit Kabelbindern an Händen und Füßen gefesselt und geschlagen. Der Täter forderte von der Frau Bargeld, daraufhin gab das Opfer den Aufbewahrungsort ihrer Geldtasche bekannt.

Der Täter gab sich mit der Beute jedoch nicht zufrieden und forderte mehr Geld beziehungsweise den Standort eines Safes. Das Opfer gab vor, weder mehr Geld noch einen Safe zu haben. Der Täter fand jedoch den Safe, worauf er die Frau mit einem Messer bedrohte.

In der Folge durchtrennte der Täter die Fesselung und nötigte das Opfer zum Öffnen des Safes, in dem sich jedoch kein Bargeld befand. Den Schmuck, der sich darin befand, ließ der Täter liegen. Danach sperrte er die 85-Jährige im WC ein und versprühte im Haus den Inhalt von zwei Feuerlöschern.

Das Opfer, das leichte Verletzungen erlitt, konnte sich selbst befreien und über die Rufhilfe die Polizei verständigen.

Hinweise zum Täter bitte an den Dauerdienst des LKA OÖ unter der TelNr. 059133 40 3333.

