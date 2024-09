15-Jähriger aus Peuerbach starb eine Woche nach Verkehrsunfall

Der Schüler ist am 19. September im Ortsgebiet von Bruck an der Aschach (Bezirk Grieskirchen) mit dem entgegenkommenden Auto einer 41-jährigen Lenkerin frontal zusammengestoßen. Dabei wurde er über das Fahrzeug geschleudert und kam schwer verletzt dahinter zu liegen. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels geflogen.

