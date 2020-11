1.198 Corona-Neuinfektionen: Oberösterreich an der Spitze

Mit Stand 12.00 Uhr wurden laut EMS 7.604 aktiv Infizierte gezählt, die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 erhöhte sich seit gestern um fünf auf 130. Bisher wurden 18.902 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, informierte der Krisenstab des Landes. In oberösterreichischen Spitälern wurden am Sonntag auf den Normalstationen 416 Patienten betreut und in den Intensivstationen 47 Patienten. In Quarantäne befanden sich 18.692 Personen.

Cluster in Bezirkshauptmannschaft und Gymnasium

An der Bezirkshauptmannschaft Eferding/Grieskirchen hat sich ein Cluster gebildet. Am Sonntag waren 31 Personen infiziert. Die Fallhäufung habe keine Auswirkungen auf den laufenden Betrieb der BH, hieß es.

Einen weiteren Cluster gibt es am Gymnasium BRG Schloss Traunsee: 36 Schüler und zwei Lehrer wurden positiv auf Covid-19 getestet. Weiters waren aktuell in 49 Alters- und Pflegeheimen 192 Mitarbeiter sowie 257 Bewohner infiziert.

Todesfälle auf 131 erhöht

Mit Stand von 15.00 Uhr sind sechs Spitalpatienten in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Es handelt sich um Pensionisten im Alter von 91, 93, 80, 70, 95 und 94 Jahren. Die Anzahl der bisherigen Todesfälle in Oberösterreich in Zusammenhang mit Corona dürfte sich damit um einen weiteren Fall auf 131 erhöht haben.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.