112 Tage in Haft: "In die Türkei fahre ich nie mehr"

LINZ. Wieder frei: Der kurdischstämmige Linzer Geschäftsmann Halil Tasdemir kehrte gestern nach Oberösterreich zurück.

Willkommen zuhause: Halil Tasdemir wurde gestern ein herzlicher Empfang in seiner Firma bereitet. Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Ich bin froh, wieder in Österreich zu sein." Es war gestern, kurz nach Mittag, als Halil Tasdemir (51) das Bürogebäude seiner Transportfirma beim Flughafen in Hörsching betrat. Familienmitglieder und Mitarbeiter hatten überall rote Konfetti-Herzen verstreut und dazu Transparente aufgehängt. "Willkommen zurück" stand darauf. Hinter dem Vater von vier Kindern lagen 112 Tage Haft in der Türkei. Der Vorwurf: Der kurdischstämmige Geschäftsmann soll angeblich die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) unterstützt haben.

Rückblick: Es war vor knapp vier Monaten, als Halil Tasdemir geschäftlich in der Türkei unterwegs war und in Istanbul festgenommen wurde. Gegen eine Kaution von 100.000 Lira (rund 15.000 Euro) kam der österreichische Staatsbürger (Tasdemir lebt seit Anfang der 90er Jahre in Oberösterreich) zwar wieder frei, den Pass musste er aber abgeben. Nur eine Woche später klickten erneut die Handschellen. Eine Leidenszeit im Gefängnis begann: "Es gab kein bisschen Menschlichkeit. Immer wieder wurde ich auf das Gröbste beschimpft und wie ein Schwerverbrecher behandelt. Laut meinem Gefängnisausweis war ich Propaganda- und Terrormitglied", sagt er im OÖN-Gespräch.

Video: Halil Tasdemir im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Die Vorwürfe, die PKK unterstützt zu haben, seien aus der Luft gegriffen. Die türkischen Behörden hatten ihn wegen eines Fotos festgenommen, das ihn angeblich mit PKK-Mitgliedern zeigt. "Das auf dem Bild bin nicht ich. Ich habe mit keiner türkischen Partei zu tun." Tasdemir dürfte über eine türkische Polizei-App denunziert worden sein, weil er sich in sozialen Medien immer wieder kritisch gegenüber dem türkischen Präsidenten Erdogan geäußert haben soll.

Drei Anwälte schafften es schließlich, dass der 51-Jährige wieder in Freiheit kam. "Auch beim österreichischen Konsulat muss ich mich für die große Unterstützung bedanken."

So konnte es gestern zu dem Wiedersehen in Hörsching kommen. "Gott sei Dank ist Halil wieder da", sagte sein Bruder Mustafa. Für den Geschäftsmann selbst steht fest: "In die Türkei fahre ich nie mehr wieder." Das Bangen hat kein Ende: Viele Familienmitglieder leben noch dort.

