300 Millionen Euro für Ausbau des Stromnetzes

WIEN. Die Austrian Power Grid AG (APG) investiert 300 Millionen Euro in den Ausbau des Stromnetzes in Oberösterreich. Das teilte die Verbund-Tochter heute, Donnerstag, in Wien mit. Österreichweit soll mehr als eine Milliarde Euro in den Netzausbau fließen.

Weil das Stromübertragungsnetz der APG an seine Grenzen stoße und erforderliche Notmaßnahmen die Stromkunden monatlich zehn Millionen Euro kosteten, sei ein Ausbau der Strominfrastruktur in Österreich erforderlich. Das kündigten die APG-Vorstandschefs Gerhard Christiner und Thomas Karall bei einem Pressegespräch in Wien an.

Konkret werde APG mehr als eine Milliarde Euro in drei Großprojekte investieren: Erstens werden 300 Millionen Euro in das Projekt „Zentralraum Oberösterreich“ gepumpt. Der Ausbau ziele vor allem auf die stark wachsenden Regionen Linz und Umgebung ab, heißt es. Der Baustart ist für 2025 geplant, die Inbetriebnahme soll zwei Jahre danach beginnen.

Die größte Summe, nämlich 800 Millionen Euro, steckt APG in die Salzburgleitung. Weitere 200 Millionen Euro werden für die Weinviertel-Leitung aufgewendet. In den kommenden zehn Jahren sollen österreichweit 2,5 Milliarden Euro fließen. Der Netzabwicklungsplan umfasst derzeit 35 Projekte.

Hintergrund der Investitionen ist auch das Bestreben Österreichs, bis 2030 Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu beziehen. Dies sei eine wesentliche Herausforderung, betonten Christiner und Karall. Die Schere zwischen Erzeugung und Verbrauch werde bis 2030 noch weiter aufgehen, heißt es von der APG.

