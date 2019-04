Höchster Berg der Welt wird neu vermessen

KATHMANDU. Wie die nepalesischen Behörden am Montag mitteilten, soll mit der Vermessung des Mount Everest fortdauernden Gerüchten entgegengewirkt werden, der Berg im Himalaya-Gebirge sei geschrumpft.

Mount Everest Bild: Reuters

Von der Regierung in Kathmandu bestellte Bergsteiger sollen die Vermessung vornehmen.

Offiziell ist der Mount Everest 8.848 Meter hoch. Diese Angabe geht auf eine indische Messung aus dem Jahr 1954 zurück. Danach vermaßen zahlreiche weitere Teams den Berg. Laut einer US-Messung von 1999, bei der GPS-Technologie zum Einsatz kam, ist der Mount Everest gar 8.850 Meter hoch. Die Höhenangabe von 1954 ist aber weiterhin die gebräuchlichste.

Nach einem schweren Erdbeben in Nepal im Jahr 2015 war aber eine Kontroverse darüber entbrannt, ob die Erschütterungen den Berg haben schrumpfen lassen. Die nepalesischen Behörden hatten daher bereits 2017 die Vorbereitung einer Expedition in die Wege geleitet. Vier staatliche Landvermesser tüftelten zwei Jahre an ihren Messmethoden und trainierten für die extremen Herausforderungen bei der Besteigung des Mount Everest.

"Es wird nicht einfach werden, auf diesem Terrain zu arbeiten, aber wir sind zuversichtlich, dass unsere Mission erfolgreich sein wird", sagte Expeditionsleiter und Chef-Vermesser Khim Lal Gautam. Die Expedition gibt dem armen Nepal auch die Gelegenheit, erstmals eine eigene Vermessung des Berges vorzunehmen, für den das Land berühmt ist.

