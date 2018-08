IS-Anführer in Afghanistan getötet

KABUL. Afghanische und ausländische Sicherheitskräfte haben nach Angaben der Regierung in Kabul den Anführer der Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) in dem Land getötet.

(Symbolfoto) Bild: IVAN BOBERSKYY (EPA)

Der gesuchte Abu Saad Erhabi sei in der Nacht zum Sonntag bei einer koordinierten Luft- und Bodenoffensive auf IS-Stellungen in der Provinz Nangarhar getötet worden, erklärte die Regierung am Sonntag. Zudem sei eine große Zahl leichter und schwerer Waffen sowie Munition bei Durchsuchungen von zwei IS-Verstecken vernichtet worden, hieß es.

Der Provinz-Gouverneur von Nangarhar sagte, Erhabi sei bereits der vierte IS-Anführer in Afghanistan, der seit Juli 2017 getötet worden sei. Die ärmliche Region an der Grenze zu Pakistan ist ein wichtiges Rückzugsgebiet des IS. Das US-Militär schätzt die Zahl der IS-Kämpfer in dem Land auf etwa 2000.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema