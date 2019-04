Um Abgrenzung bemüht

LINZ. FP-Mitarbeiter trennen sich von "Info-Direkt"

In der Frage, wie zwei FP-Mitarbeiter mit ihren Anteilen bei dem Rechtsaußen-Magazin "Info-Direkt" umgehen, dürfte eine Entscheidung gefallen sein. Sowohl der Büroleiter des Linzer Vizebürgermeisters Markus Hein (FP), Ulrich Püschel, als auch Jan Ackermeier (politischer Referent in der FP-Landespartei) werden ihre Anteile abgeben. Sie halten jeweils 30 Prozent an Info-Direkt, Michael Scharfmüller besitzt 40 Prozent. Einen genauen Zeitpunkt für den Ausstieg von Püschel und Ackermeier gibt es noch nicht, da noch gesellschaftsrechtliche Fragen zu klären seien, heißt es aus der FPÖ.

Info-Direkt war zuletzt in die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt, weil darin Solidaritätsbekundungen mit der Identitären Bewegung veröffentlicht wurden. Außerdem teilt man sich laut Impressum die Adresse mit einem Verein, der laut Polizei "den Identitären vorgeschaltet ist, um Spenden zu sammeln". Die FPÖ hatte immer wieder betont, nichts mit den Identitären zu tun zu haben.

