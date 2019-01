Stelzers Büroleiter soll spätestens 2021 neuer Landesamtsdirektor werden

Thomas Schäffer gilt als klarer Favorit für die Nachfolge von Erich Watzl

Bild: Weihbold

Die 8200 Mitarbeiter der Landesverwaltung werden in absehbarer Zeit einen neuen Chef bekommen. Klarer Favorit für die Nachfolge von Erich Watzl als Landesamtsdirektor ist Thomas Schäffer. Der 40-jährige Jurist ist seit gut drei Jahren Büroleiter von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

Schäffer gilt als zielstrebig und ehrgeizig. Er war von 2006 bis 2015 Büroleiter des damaligen Landeshauptmann-Stellvertreters Franz Hiesl. In dieser Zeit hat er auch die straffe Führung einer Organisation gelernt. Das dürfte es sein, was Stelzer mit einem Wechsel bewirken will: mehr Zug und mehr Führung in der Landesamtsdirektion, mehr Bindung an das Büro des Landeshauptmanns.

Ein Landesamtsdirektor wird vom Landeshauptmann vorgeschlagen und von der Landesregierung für die Dauer einer Landtagsperiode gewählt. Watzl war vom damaligen Landeschef Josef Pühringer im Jahr 2014 vorgeschlagen worden und wurde seither zwei Mal einstimmig gewählt. Watzls Vorgänger Eduard Pesendorfer war während der Amtsperiode in Pension gegangen.

Heikler Zeitpunkt

Ein Wechsel ist also nicht so einfach möglich, Schäffer könnte so erst nach der Landtagswahl im Herbst 2021 Landesamtsdirektor werden. Ein möglicher früherer Wechsel wird aber kolportiert.

Wie berichtet, gibt es in Teilen der Landesverwaltung, vor allem unter den Führungskräften, Unmut über Watzls Art der Amtsführung. Einige Beobachter gehen trotzdem nicht davon aus, dass man dem 60-Jährigen den ehrenvollen und selbst gewählten Abgang verwehren wird. Einerseits gibt es auch viele zufriedene Mitarbeiter, andererseits war Watzl immer loyal zu Stelzer.

Dass der Büroleiter eines Landeshauptmanns Verwaltungschef wird, ist jedenfalls nicht neu. Sowohl Watzl als auch Pesendorfer waren in den 1980er- und 1990er-Jahren "Stabschef" des Alt-Landeshauptmanns Josef Ratzenböck.

Schäffer wollte zu den bereits weit verbreiteten Gerüchten über seinen bevorstehenden Karrieresprung nichts sagen. Aus Stelzers Büro heißt es, dass Watzl als Landesamtsdirektor "hervorragende Arbeit" leiste und es daher "auch absolut keine Diskussion über diese Position" gebe.

Wenn Schäffer in die Landesverwaltung geht, stellt sich die Frage: Wer wird der nächste Leiter des Landeshauptmann-Büros? Dafür gelten zwei Mitarbeiter aus dem innersten Kreis Stelzers als potenzielle Kandidaten: Thomas Brandstetter und Markus Spannring. Ersterer ist Pressesprecher des Landeshauptmanns, Zweiterer ist im Büro für Internationale Angelegenheiten und Sonderprojekte zuständig und VP-Gemeinderatsmitglied in Linz.

Karrieren für Hiesl-Mitarbeiter

Brandstetter hat sich seine Sporen dort verdient, wo auch Schäffers Karriere ihren Ausgang nahm: im Büro von Hiesl.

Dass dessen ehemalige Mitarbeiter Karriere machen, ist kein neues Phänomen. Vor allem in der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft haben Ex-Büroleiter von Hiesl angeheuert. Nikolaus Prammer beispielsweise ist langjähriger Direktor der Lawog, Ferdinand Hochleitner Geschäftsführer der OÖ Wohnbau.

