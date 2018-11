Neue Gesundheitsholding: 7,5 Millionen Euro jährliche Einsparung ab 2025

LINZ. Oberösterreichs Spitalslandschaft steht vor einem Umbruch: Die bisherige Landes-Spitalsholding Gespag und der 74,9-Prozent-Landesanteil des Kepler-Universitäts-Klinikums (KUK) werden unter dem Dach der neuen Gesundheitsholding zusammengeführt.

Umbau der Spitalslandschaft Bild: Weihbold

Die halbe Landesregierung rückte heute, Mittwoch, um 11 Uhr aus, um die Pläne im Landhaus in Linz erstmals öffentlich zu präsentieren. Wie von den OÖNachrichten berichtet, soll die Verschränkung 7,5 Millionen Euro an jährlichen Einsparungen bringen. Ab dem Jahr 2025, wie Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP) bestätigte. Dieses Synergiepotenzial werde im nicht-medizinischen Bereich gehoben. Man schaffe tragfähige Strukturen, um die künftigen Herausforderungen im Gesundheitsbereich zu meistern und für die Patienten eine Versorgung auf höchstem Niveau zu sichern.

Die Gesundheitsholding soll rechtlich und organisatorisch bis Anfang 2020 umgesetzt werden. Das Unternehmen wird dann 14.500 Mitarbeiter haben und damit größter Arbeitgeber in Oberösterreich sein. Der 25,1-Prozent-Anteil der Stadt Linz am KUK bleibt wie bisher bestehen.

"Die Zusammenführung ist ein sehr großer Wurf und wird künftig Reibungsverluste hintanhalten", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) bei der Präsentation. Das Projektteam unter der Leitung von Landesfinanzdirektorin Christiane Frauscher und Berater Wolfgang Bayer hat seit März 2018 gemeinsam mit externen Experten und Mitarbeitern aus den Spitalsträgern und Krankenhäusern an der Fusion gearbeitet.

Dass Linz zugestimmt habe, dass das KUK in die Gesundheitsholding integriert werde, sei ein „Formalakt“ gewesen, sagte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP). Dass die Umsetzung selbst aber ein sehr großes Projekt sei, zeige sich zum Beispiel bei der Einigung auf einen gemeinsamen IT-Provider. „Dieser gemeinsame Provider soll den IT-Betrieb der Gesundheitsdienstleister auf hohem Niveau garantieren.“

Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) nannte die Zusammenführung eine "hochvernünftige Reform" mit einem klaren Ziel: "Das Steuergeld muss bei den Patienten ankommen." Er erklärte, dass Österreich unter 28 Ländern auf Platz acht bei den Gesundheitsausgaben liege, aber nur auf Platz 21 bei den gesunden Lebensjahren. Er deutet an, dass in Zukunft noch weitere Zusammenlegungen im Spitalsbereich sinnvoll sein könnten. Was aufgrund der Trägervielfalt aber kein einfaches Unterfangen wäre.

Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl (VP) sagte, dass aus seiner Sicht schon bei der Gründung des KUK (Fusion von AKH Linz, Landesfrauen- und Kinderklinik sowie Wagner-Jauregg) 2015 die große Lösung ein Thema hätte sein können. Das sei aber aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich gewesen. Nun habe man eine gute Lösung. Auch er sieht die Gesundheitsholding als „Startschuss für eine weitere Entwicklung im Gesundheitswesen“.

Personal-Spekulationen

Über die künftigen Geschäftsführer wollten die Politiker nicht allzuviel sagen. Alle Positionen würden ausgeschrieben. Die Gesundheitsholding solle jedenfalls eine Dreier-Führung bekommen. Auch im KUK werde es weiter eine Zweier-Geschäftsführung geben, die von Land und Stadt besetzt werde. Die Gespag an sich braucht keine Geschäftsführung mehr, weil sie schon vor wenigen Wochen rechtlich zur Gesundheitsholding umfirmiert wurde. Die Gespag-Krankenhäuser hängen künftig also direkt an der Holding.

Im Vorstand der Gesundheitsholding soll, wie berichtet, einer als "primus inter pares" bzw. Vorstandsvorsitzender gelten. Diese Rolle ist für Ex-Elisabethinen-Chef Franz Harnoncourt reserviert, der aus Deutschland zurückkehren wird. Für ihn wurde auch am Montag von der Landesregierung der Gehaltsdeckel für Manager von Landesbetrieben (239.000 Euro brutto im Jahr) außer Kraft gesetzt.

Es ist mehr als wahrscheinlich, dass die beiden aktuellen Gespag-Vorstände Karl Lehner und Harald Schöffl die Dreier-Führung mit Harnoncourt bilden werden. Harnoncourt soll auch im Kepler-Universitätsklinikum strategisch wirken können. Daher ist noch nicht klar, wie die dortige Geschäftsführung ab 2020 aussehen wird: Die Verträge der aktuellen Führung – Elgin Drda und Heinz Brock – laufen 2020 aus. Der medizinische Geschäftsführer Brock geht in Pension. Ob Drda bleibt oder Harnoncourt auch eine Funktion in der Kuk-Führung übernimmt, ist nicht sicher. Es wird davon abhängen, ob die beiden atmosphärische Störungen aus der Vergangenheit ausräumen können. Diesbezüglich soll es bereits ein erstes Treffen gegeben haben.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema