Bischof Scheuer kritisiert harte Abschiebe-Praxis

LINZ. Der Linzer Bischof fordert: Das humanitäre Bleiberecht solle kein totes Recht sein - vor allem, wenn jemand bereits gut integriert sei.

Abschiebung von gut integrierten Familien: Deutliche Kritik aus der Diözese Linz Bild: VOLKER WEIHBOLD

Deutliche Worte zur derzeitigen Asylpolitik findet der Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer. In der aktuellen Ausgabe der "KirchenZeitung" kritisiert er die derzeit "kompromisslose Abschiebepraxis". Das humanitäre Bleiberecht werde kaum mehr eingesetzt, auch nicht bei sehr gut integrierten Familien.

Außerdem bemängelt er, die Behörden würden die sicherheitspolitische Lage in Afghanistan oft als stabil annehmen, obwohl sie "alles andere als unbedenklich" sei. Er höre von vielen Fällen, wo Verfahren trotz guter Integration mit der Abschiebung enden würden, berichtete Scheuer: "Ich habe den Eindruck, dass der Aufenthaltstitel in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen nur noch sehr verhalten eingesetzt wird."

Dabei wäre bei gut integrierten Familien oder bei Asylwerbern aus Afghanistan "das Bleiberecht ein legales Instrument, damit auf Basis der Menschenrechtskonvention der Humanität der Vorrang eingeräumt wird. Das humanitäre Bleiberecht soll nämlich kein totes Recht sein."

"Nicht ärmer, sondern reicher"

Der Bischof ist überzeugt, dass die Gesellschaft durch Menschen, die hierbleiben wollen, nicht "ärmer, sondern reicher" wird.

Er verwies zudem darauf, dass der Staat meist bereits einiges in diese Menschen investiert habe – "und dann wollen wir nicht davon profitieren, dass sie einen Berufsabschluss machen oder in das Arbeitsleben integriert werden?"

Österreich habe 2015, als viele Flüchtlinge kamen, "Gastfreundschaft gezeigt", und die Zivilgesellschaft habe "dem Staat in einem sehr hohen Maß unter die Arme gegriffen", bezog sich Scheuer auf die Situation 2015 in Oberösterreich. Was hier ehrenamtlich gemacht wurde, müsse auch anerkannt und "nicht einfach ausradiert werden", so Scheuer. Durch eine "kompromisslose Abschiebungspraxis" würden "Menschen vor den Kopf gestoßen, die sich jahrelang für eine gelungene Integration eingesetzt haben".

Manfred Scheuer ist seit November 2015 Bischof der Diözese Linz; zuvor war er Bischof in Innsbruck.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema