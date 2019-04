Moser überraschte Strache bei Gefängnisbesuch

STEIN. Der Vizekanzler hatte bei seinem Pressetermin in der Justizanstalt Stein einen ungewollten Begleiter.

Moser blieb an Straches Seite. Bild: APA

Revierkämpfe gehören zum Tagesgeschäft der Politik. Selten werden sie aber so offensichtlich vor den Augen der Öffentlichkeit geführt.

FP-Obmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache bemüht sich seit längerem darum, das Thema Sicherheit prominent zu besetzen. Sein erster Termin nach dem Papamonat führte ihn zu Polizeischülern, gestern besuchte er die Justizanstalt Stein. In seiner Funktion als Beamtenminister wollte er sich ein Bild von der Situation der Justizwache machen.

Der Justizminister wollte dem Vizekanzler sein Terrain nicht überlassen: Josef Moser (VP) tauchte mehr oder minder unangekündigt in Stein auf und eskortierte den Vizekanzler durch das Gefängnis, ohne ihm länger von der Seite zu weichen. Noch im Vorjahr hatten beide ihren Besuch in der Wiener Justizanstalt Josefstadt abgesprochen.

Das Wort vom politischen Foul machte gestern jedenfalls die Runde. Strache überspielte die Situation mit einem routinierten Lächeln.

Moser nützte den Termin postwendend für eigene Anliegen. Der VP-Minister forderte von Strache 150 zusätzliche Justizwache-Planstellen. Er verwies auf den erhöhten Bedarf durch den Häftlingshöchststand von österreichweit 9400 Insassen, der eine weitere Aufstockung unter anderem an Gefängniswärtern nötig mache. Strache versprach die Planstellen, Moser solle sich wegen der nötigen Budgetierung aber an Parteifreund und Finanzminister Hartwig Löger (VP) wenden. Tatsächlich ist es schwierig, geeigneten Nachwuchs für die Justizwache zu finden: Der Job ist psychisch wie physisch herausfordernd. Die FPÖ will deshalb das Justizwachepersonal in die Schwerarbeiterregelung aufnehmen.

Strache kam beim gestrigen Medientermin nicht umhin, nochmals Stellung zu den Identitären zu beziehen. Er grenzte sich dabei neuerlich ab. "Die Identitären sind ein Verein, mit dem die FPÖ nie etwas zu tun gehabt hat", sagte er. SP-Geschäftsführer Thomas Drozda bezeichnete die Distanzierung Straches als unglaubwürdig. (gana)

