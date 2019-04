Identitäre: Rechte Hipster mit Endkampf-Paranoia

Analyse: Die rechtsextremen Identitären kleiden alte Ideologie in neue Worte.

Identitären-Aufmarsch in Wien Bild: apa

Was ist es, das die Identitären so gefährlich macht? Diese Frage stellen sich angesichts der Fülle der Berichterstattung viele. Um sie zu beantworten, braucht man nicht tief zu graben. Bereitwillig erklärt Martin Sellner, Obmann der laut eigenen Angaben 300 Aktivisten umfassenden Identitären Bewegung Österreich, die Ziele seiner Organisation auf sozialen Medien und bei jeder sich bietenden Gelegenheit.

Das ist es, was die Identitären wollen: Aufmerksamkeit für ihre Anliegen. Dafür, dass der "große Austausch" im Gang sei und man sich zur Wehr setzen müsse. Mit welchen Mitteln, das zeigt ein Strategiepapier, das "profil" veröffentlichte. Darin heißt es: "Es ist Krieg. Ein Kampf bis aufs Messer ... Damit dieser Krieg gewonnen werden kann, muss er begonnen werden ... Unsere Ahnen blicken fordernd auf uns ... Eine wahnsinnige Schlacht gegen den unsichtbaren Feind." Der Feind, das sind zum Beispiel muslimische Einwanderer, die "Europäer verdrängen" wollen. Nach außen formulieren die Identitären geschliffen. Sellner selbst sagt, ein Weg zur Machtergreifung sei, die Bilder und Begriffe des Gegners lahmzulegen. Statt Holocaust-Gedenken sagen sie "Schuldkult", statt Massenabschiebung "Remigration". Diesen intellektuellen Anstrich geben sie auch ihrem Auftreten: statt Glatzen und Springerstiefeln akkurater Haarschnitt und eloquenter Hipster-Chic – ein junger, elitärer Trupp. Ähnlich den Spartanern, die 480 v. Chr. versuchten, das viel größere Perser-Heer zurückzuschlagen. Darauf bezieht sich das Symbol der Identitären: der griechische Buchstabe Lambda, gelb auf schwarzem Untergrund.

So intellektuell man sich gibt, so wenig zimperlich ist man bei den Aktionen: mit Schweinemasken auf ein Integrationsfest, inszenierte Steinigungen in der Fußgängerzone, Störungen von Theateraufführungen.

Gleichzeitig inszenieren sich die Identitären als Opfer. Ob Hausdurchsuchung, Ermittlungen oder kritische Berichte – alles wird online kundgetan und kommentiert: "Seht her, wir werden schikaniert, dabei sind wir nur aufrechte Patrioten." International ist man bestens vernetzt, man trifft sich regelmäßig und koordiniert Aktionen, zum Beispiel in den sozialen Medien. So werden Themen gezielt aufgeblasen, und in die von den Identitären gewünschte Richtung gelenkt.

So redet die "Bewegung" einen permanenten Bedrohungs- und Ausnahmezustand herbei. Man müsse sich verteidigen, kampfbereit sein. Jeder, der nicht zur eigenen "Kultur" – gemeint ist Abstammung – gehört, ist ein potenzieller Angreifer. Rassismus und Paranoia – eine allzu bekannte und brandgefährliche Mischung. Das zeigte zuletzt das Attentat in Christchurch.

1 Kommentar proworx (302) 03.04.2019 00:25 Uhr wieviel wurde von herrn so... bezahlt oöklopa..für diesen schwachsinn?

komisch,über die antifalurche liest man nie was,sind sie vielleicht sponsoren der oön?

nein kann wohl nicht sein da die fratzen ja von links finanziert werden und am ams oder an einer uni nicht so viel drinn ist. Antwort schreiben

