EU-Wahlkampf: Der Ton zwischen Volkspartei und FPÖ wird rauer

WIEN. FPÖ kritisiert Kanzler Kurz (VP) und ist gegen dessen Plan, den EU-Vertrag neu zu regeln.

Wahlkampfauftakt der ÖVP mit Spitzenkandidat Othmar Karas und seinen Mitstreitern Bild: APA

Der Vorstoß von Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) für eine Neuverhandlung des EU-Vertrags stößt beim Koalitionspartner auf wenig Gegenliebe. Kurz hatte am Samstag im Interview mit den Bundesländerzeitungen, darunter die OÖNachrichten, den aktuellen Vertrag von Lissabon als "nicht mehr zeitgemäß" bezeichnet. Seine Forderung nach neuen Regeln unterstrich er wenig später beim Wahlkampfauftakt der ÖVP.

Ein neuer EU-Vertrag "würde möglicherweise die Aufhebung des Einstimmigkeitsprinzips und noch mehr EU-Zentralismus bedeuten", warnte FP-Spitzenkandidat Harald Vilimsky gestern. Sein VP-Kontrahent, Othmar Karas, habe sich "mehrfach für die Aufhebung des Einstimmigkeitsprinzips ausgesprochen, daher ist diese Sorge sehr real", so Vilimsky. Das Einstimmigkeitsprinzip gilt unter den EU-Ländern für gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, Arbeitnehmerschutz, Bürgerrechte, EU-Haushalt, soziale Sicherheit und Steuern.

FP-Chef Strache und sein Spitzenkandidat Vilimsky (Foto: APA)

Kurz hatte angeregt, in der EU verschärfte Sanktionsmechanismen gegen Schuldenstaaten und für Länder, die illegale Migranten nicht registrieren, einzuführen. Karas stellte sich beim VP-Wahlkampfauftakt hinter Kurz’ Pläne. Es brauche einen neuen EU-Vertrag, "um die Gemeinschaft zukunftsfit zu machen". Der Konter auf Vilimsky blieb der VP-Listenzweiten, Karoline Edtstadler, vorbehalten: Sie warf ihm "Retro-Politik" vor, die EU sei "für die kommenden Herausforderungen mit dem derzeitigen EU-Vertrag nicht gerüstet". Kritik an Kurz kam aber auch von Grünen-Spitzenkandidat Werner Kogler. Er sprach von einem "Wahlkampfgag", denn "jede pro-europäische Partei weiß, dass nach dem Brexit eine Reform des EU-Vertrags notwendig ist".

Die Töne in der türkis-blauen Koalition werden nicht nur auf EU-Ebene rauer. Vizekanzler und FP-Chef Heinz-Christian Strache wehrte sich am Wochenende gegen die jüngste Kritik von Kurz an der FPÖ: "Wir beide sind schon lange aus der Schule raus und brauchen daher beide keinen Oberlehrer, der uns öffentlich etwas ausrichtet." Wie berichtet, hatte der Kanzler ein Ende von Verbindungen zwischen der FPÖ und den Identitären gefordert und das Ratten-Gedicht des zurückgetretenen Braunauer FP-Vizebürgermeisters scharf kritisiert. "Er findet einiges bei uns nicht gut, ich finde einiges in der ÖVP nicht gut", sagte Strache.

> Eine in Kooperation der Bundesländerzeitungen veranstaltete Diskussion der EU-Kandidaten Karoline Edtstadler (VP), Julia Herr (SP), Petra Steger (FP), Sarah Wiener (Grüne) und Claudia Gamon (Neos) sehen Sie morgen, Dienstag, um 18 Uhr auf nachrichten.at

Neos: Europa-Feiertag statt 1. Mai

Mit einer weiteren unkonventionellen Forderung ringt Neos-Spitzenkandidatin Claudia Gamon im EU-Wahlkampf um Aufmerksamkeit. Sie plädiert für einen Europa-Feiertag und schlug in der gestrigen TV-Pressestunde dafür den 8. Mai, den „Tag der Befreiung“ vor, weil Europa an diesem Tag nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Chance bekommen habe. Damit kein zusätzlicher Feiertag entsteht, will Gamon den 1. Mai opfern.

Die Pinken wollen langfristig auch „Vereinigte Staaten von Europa“ mit EU-Staatsbürgerschaft und europäischem Pass.

> Video: Spitzenkandidatin Claudia Gamon sprach sich in der ORF-"Pressestunde" für eine Schaffung der "Vereinigten Staaten von Europa" aus.

---

Eine Reform der EU fordert auch Liste-Jetzt-Spitzenkandidat Johannes Voggenhuber. Er will eine „tiefgehende demokratische Umgestaltung“. Anstelle des Europäischen Rats solle eine gewählte zweite Kammer des EU-Parlaments, ein Senat, treten.

> Video: Der von der Liste JETZT unterstütze EU-Kandidat Johannes Voggenhuber stellte in der ORF-"Pressestunde" seine Reformideen für Europa vor.

Erste Zahlen zu politischen Werbeausgaben

Politische Online- und Social-Media-Kampagnen haben zuletzt an Bedeutung gewonnen – siehe etwa Alexander Van der Bellens „Gertrude“-Video für die Präsidentenwahl. Mit wie viel Geld die Spots beworben werden, bleibt aber meist unklar. Denn während für klassische Plakate und Inserate Schätzungen von Marktbeobachtern vorliegen, haben große Plattformen wie Google und Facebook bisher keine Informationen veröffentlicht.

FPÖ weit vorne: Für den laufenden EU-Wahlkampf gibt es nun erstmals Zahlen: Google teilte mit, dass österreichische Parteien seit 20. März 37.050 Euro in Werbung investiert haben, wobei fast die gesamte Summe auf die FPÖ entfällt (33.200 Euro). Bei der FPÖ sind die Werbeausgaben rund um die Kampagnenpräsentation am 23. Mai massiv nach oben geschnellt.

Keine Zahlen gibt es bisher für Facebook und seine Plattform Instagram. Das dürfte sich vor der EU-Wahl jedoch ändern, wie eine Facebook-Sprecherin nun ankündigte: „Es wird einen Werbebericht für alle europäischen Länder geben. Wir planen, diesen Mitte Mai zu veröffentlichen.“

