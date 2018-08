VP-Mandatarin löscht Afrika-Posting

WIEN/BRÜSSEL. Nach Rassismus-Vorwurf und Androhung von Konsequenzen aus der ÖVP.

Claudia Schmidt (VP) Bild: APA

Die Salzburger EU-Abgeordnete Claudia Schmidt (VP) kam gestern ins Kreuzfeuer der Kritik – und diese Kritik kam nicht nur von der politischen Konkurrenz, sondern auch aus der eigenen Volkspartei.

Schmidt hatte auf ihrer Facebook-Seite in zwei Postings über Zuwanderung und Afrika geschrieben und dabei rassistische Vorurteile bedient. Unter anderem schrieb sie, dass die "Gewaltbereitschaft und das hohe Aggressionspotenzial dieser Kulturen" bekannt seien. Zudem würden diese Kulturen nichts anderes als "Leid, Verfolgung, Unterdrückung und Perspektivenlosigkeit" produzieren. "Afrikaner wollen nicht wie wir Europäer denken und arbeiten, aber gerne wie wir Europäer leben", so Schmidt.

Die Kommentare lösten heftige Reaktionen aus: "Ist das das Gesicht der neuen ÖVP?", fragte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Solche Aussagen würden von einer "zutiefst rassistischen Grundhaltung" zeugen. Auch SP-Europasprecher Jörg Leichtfried kritisierte die Beiträge Schmidts scharf.

In der VP reagierte man schnell: Generalsekretär Karl Nehammer und der VP-Delegationsleiter im EU-Parlament, Othmar Karas, drohten ihrer Parteikollegin Schmidt via Aussendung Konsequenzen an, falls diese ihre Aussagen nicht widerrufe und sich entschuldige. Die Postings würden "mehrere eindeutig rassistische Passagen" beinhalten, so Nehammer und Karas.

Schmidt kam der Aufforderung umgehend nach, löschte die beiden Postings und entschuldigte sich "für die unpassende und falsche Wortwahl".

