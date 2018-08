Umstrittene Arbeitshochzeit der Außenministerin

SULZTAL AN DER WEINSTRASSE. Karin Kneissls Hochzeitsgast Wladimir Putin verursacht enormen Aufwand, den die Steuerzahler tragen müssen.

Außenministerin Kneissl, Präsident Putin (am 5. Juni beim Staatsbesuch in Wien): Kosten für Sicherheitsmaßnahmen dürften eine halbe Million Euro erreichen Bild: APA

"Griaß Gott, servas, hawidere": So locker begrüßt das Gasthaus Tscheppe an der südsteirischen Weinstraße seine Gäste auf der Website.

Heute Nachmittag wird es beim Haubenkoch Heinz Preschan förmlicher zugehen. Zur Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl mit dem steirischen Unternehmer Wolfgang Meilinger kommen Bundeskanzler Sebastian Kurz und die gesamte FPÖ-Regierungsriege.

Das wäre im Rahmen des Erwartbaren. Doch ein weiterer Ehrengast, dessen Erscheinen als "Arbeitsbesuch" deklariert ist, sorgt für Aufsehen: Russlands Präsident Wladimir Putin folgt Kneissls Einladung. Er unterbricht seine Reise zu Angela Merkel nach Berlin für einige Stunden in der Steiermark.

Die Landung in Graz soll zu Mittag erfolgen, weiter geht es dann mit dem Hubschrauber.

Starkoch Preschan wird die rund hundert Hochzeitsgäste nicht mit seinem berühmten Backhendl verköstigen, sondern Vegetarisches auftischen - die Außenministerin ist Vegetarierin. Zuvor geben einander Kneissl und Meilinger in den Weinbergen das Ja-Wort.

Video: Die Teilnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin an der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl polarisiert weiter. Die Kosten für Putins Sicherheit trägt der österreichische Steuerzahler.

Singende Don-Kosaken

Für die musikalische Umrahmung ist gesorgt: Putin bringt aus Moskau zehn Don-Kosaken mit.

Die steirische Exekutive ist bei Kneissls Fest im Großeinsatz. Mehrere hundert Beamte in Uniform oder Zivil machen an diesem Samstag Dienst rund um Sulztal.

Die Kosten für die Steuerzahler (Kneissl zahlt "nur" die Feier und eine private Sicherheitsfirma) werden vom Außenministerium nicht beziffert, sie dürften aber rund eine halbe Million Euro erreichen.

In dieser Größenordnung war jedenfalls der öffentliche Aufwand bei Putins Besuch am 5. Juni in Wien. Innenminister Herbert Kickl erklärt später in Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ, die Gesamtkosten für Personal- und Sachaufwand hätten bei der Polizei 355.639 Euro betragen. 901 Beamte waren im Einsatz, es fielen 10.572 Dienststunden an.

Eine weitere Anfrage war an das Verteidigungsministerium gerichtet. Demnach wurden 608 Soldaten eingesetzt. Überstundenaufwand; 67.000 Euro. Dazu kam Fluggerät zum Schutz des Kreml-Herrn.

Politisch ist Putins "Arbeitsbesuch" umstritten. Am Freitag lieferten sich die Klubobmänner Andreas Schieder (SP) und Johann Gudenus (FP) einen Schlagabtausch.

"Keine saubere Trennung"

Schieder kritisierte in einer Aussendung, dass Kneissl "ihre Privatangelegenheiten mit offiziellen Agenden der Republik Österreich vermischt". Es gebe " keine saubere Trennung". Schieder, etwas ratlos: "Wie soll man das verstehen, dass der russische Präsident zu einem ,Arbeitsbesuch’ auf die Hochzeit der österreichischen Außenministerin eingeladen wird?"

Gudenus reagierte empört: Es sei "an Überheblichkeit nicht mehr zu überbieten", wenn sich Schieder in die Hochzeitseinladungen von Privatpersonen einmische und eine Staatskrise konstruiere.

Die SPÖ-Delegationsleiterin im Europaparlament, Evelyn Regner, sprach sogar von "einer Provokation mit europäischer Dimension". Kneissl hofiere Putin, "vom Brückenbauer-Image verabschiedet man sich komplett". Es sei beschämend, welches Bild die österreichische Regierung während des Ratsvorsitzes abgebe.

Der Auslöser des Wirbels wird der Veranstaltung beim Tscheppe nur kurz beiwohnen.

Am späten Nachmittag reist Putin via Grazer Flughafen ab, um rechtzeitig zur nächsten Gastgeberin Angela Merkel zu kommen. Mit ihr will er um 18 Uhr in Meseberg bei Berlin eine Pressekonferenz geben (Vorbericht auf Seite 9).

