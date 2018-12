Gespag-Aufsichtsrat zur Protokoll-Affäre: „Kein Fehlverhalten“

LINZ. In der Protokoll-Affäre bei der Oberösterreichischen Gesundheitsholding (Gespag) stehen die Zeichen auf Entspannung: Der Aufsichtsrat sieht „keine Veranlassung für disziplinarrechtliche Konsequenzen“.

Gespag-Aufsichtsratschef Franz Mittendorfer Bild: vowe

„Der Aufsichtsrat konnte klären, dass kein Fehlverhalten vorliegt“, teilte die Gesundheitsholding heute, Donnerstag, nach der Aufsichtsratssitzung mit. Es bestehe keine Veranlassung für disziplinarrechtliche Konsequenzen.

Wie berichtet, hat der langjährige Manager Karl Lehner zwei unterschiedliche Protokolle von Vorstands- bzw. Geschäftsführersitzungen anfertigen lassen. Die längere Fassung hat auch den Punkt INTERNA umfasst, in dem Personalangelegenheiten angeführt sind. Nachdem das Anfang der Woche öffentlich bekannt wurde, gab es heftige Diskussionen in der Landespolitik. Umstritten war, ob es rechtswidrig war, dass der Aufsichtsratsvorsitzende Franz Mittendorfer nur die gekürzte Fassung bekommen hat.

„Die Durchsicht der ungekürzten Fassungen der Protokolle hat ergeben, dass alle wesentlichen Entscheidungen, die hier unter dem Punkt INTERNA angeführt sind, schon vorab mit ihm kommuniziert wurden, oder auch dem Gesamtaufsichtsrat zur Information und Entscheidung vorab vorgelegt wurden, soweit diese Punkte der Entscheidung des Aufsichtsrates bedürfen“, heißt es in der Aussendung der Gespag.

Auch eine Täuschung des Landesrechnungshofs sei nicht festgestellt worden. Gebarungsrelevante Sachverhalte seien auch in der gekürzten Fassung enthalten gewesen.

Dass dieses Thema an die Öffentlichkeit gelangte, bevor sich der Aufsichtsrat damit beschäftigen konnte, sei „allein von unternehmensfremden Interessen motiviert“ gewesen, wurde heute vom Aufsichtsrat laut Aussendung kritisiert.

Die Causa war insofern heikel, als derzeit das Bestellungsverfahren für die drei Vorstandsposten in der neuen Gesundheitsholding, in der Gespag und Kepler-Uniklinikum zusammengefasst werden, laufen. Der VP-nahe Lehner und der zweite Gespag-Chef, der FP-nahe Harald Schöffl, wollen in den Vorstand einziehen und galten bisher auch als sehr aussichtsreich. Es war Schöffl, der ein Rechtsgutachten zu Lehners Vorgangsweise bei den Protokollen anfertigen ließ.

