Die Regierung schafft die Lehre für junge Asylwerber in Österreich ab

WIEN/LINZ. Neue Regelung angekündigt, aber noch unklar – Anschober will eingebunden werden

Kellner ist einer der Mangelberufe, in denen Asylwerber bis 25 Jahre derzeit eine Lehre beginnen dürfen. Bild: colourbox.com

Die VP/FP-Koalition schafft Fakten: Asylwerber sollen in Österreich keine Lehre mehr beginnen können. Dieses Vorhaben bestätigte am gestrigen Sonntag Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal. Zuvor hatte es FP-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache angekündigt. "Es gibt genügend Jugendliche, die eine Lehre suchen, und wir haben genügend anerkannte Flüchtlinge, die nicht arbeiten und keine Lehre haben", sagte Strache.

Das Asylrecht dürfe künftig nicht mehr mit einer Lehre umgangen werden, sagte Launsky-Tieffenthal. Er kündigte an, dass es eine Neuregelung geben werde – etwa einen eigenen Aufenthaltstitel für Lehrlinge und eine Attraktivierung der Rot-Weiß-Rot-Karte.

Es sei Unsinn, dass man mit der Lehre das Asylrecht umgehe, sagt hingegen Oberösterreichs Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne). Auch in Deutschland sei das Verfahren nur unterbrochen für die Zeit der Lehre und die ersten beiden Arbeitsjahre.

"Völlig daneben"

In den vergangenen Wochen war über Abschiebungen von Asylwerbern debattiert worden, die eine Lehre absolvieren, aber einen negativen Asylbescheid bekommen haben. Auch VP-Politiker, Unternehmer und Prominente wie EU-Abgeordneter Othmar Karas, Spar-Chef Gerhard Drexel und Ex-Skirennläufer Hermann Maier unterstützen Anschobers Initiative "Ausbildung statt Abschiebung". Neos-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn sagte gestern: "So etwas Sinnloses, wie Lehrlinge vom Ausbildungsplatz zu holen, ist sowohl menschlich als auch für die heimische Wirtschaft völlig daneben." SP-Chef Christian Kern sprach von einem "unsinnigen wie bösartigen" Vorhaben.

Die Regelung, wonach Asylwerber bis 25 Jahre eine Lehre in einem Mangelberuf beginnen dürfen, wurde 2012 vom damaligen SP-Sozialministerium eingeführt. Strache spricht nun von einem "falschen Erlass". Anschober appellierte gestern zuerst an VP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz, das Ende für den Zugang zur Lehre nicht zuzulassen. Er müsse die Causa generell zur Chefsache machen. Zu den von der Regierung angekündigten Maßnahmen wie Aufenthaltstitel und Rot-Weiß-Rot-Karte sagte Anschober dann gegenüber den OÖNachrichten, es komme auf die konkreten Details an. "Da kann man alles zerstören, aber auch vieles verbessern. Deshalb will ich in die Gespräche eingebunden werden", sagte Anschober. Lösungsmöglichkeiten gebe es viele, man müsse nur politisch wollen. Die Wirtschaftskammer hat gestern verhalten reagiert und eine "gemeinsame Lösung" angeboten.

Gut 1000 Betroffene in Lehre

Derzeit absolvieren gut 1000 Asylwerber in Österreich eine Lehre, davon 406 in Oberösterreich. Fast die Hälfte der Betroffenen hat mittlerweile einen negativen Asylbescheid in erster Instanz bekommen und ist damit von der Abschiebung bedroht.

Launsky-Tieffenthal betonte, dass man mit den neuen Maßnahmen "den Bedürfnissen der Wirtschaft entsprechen" werde. (az)

27 Mangelberufe für Asylwerber in Oberösterreich

Seit 2012 dürfen Asylwerber bis 25 Jahre in Österreich eine Lehre in einem sogenannten Mangelberuf beginnen, in dem Unternehmen schwer Lehrlinge finden. In Oberösterreich gibt es 27 Mangelberufe (Stand März 2018 laut Wirtschaftskammer).

Zu den Mangelberufen gehören unter anderem Maurer, Tiefbauer, Metalltechniker, Karosseriebautechniker, Tischler und Kunststoffformgeber. Weiters Bäcker, Fleischverarbeiter, Koch, Restaurantfachmann/-frau (Kellner), Zahnärztliche Fachassistentin und Friseurin.

Auch Kaufmänner bzw. -frauen sind gesucht: beispielsweise Großhandelskaufmann oder Einzelhandelskaufmann für Einrichtungsberatung, Kraftfahrzeuge, Lebensmittelhandel und Telekommunikation. Weitere Berufsbilder sind Speditions-, Büro- und Betriebslogistikkaufmann.

