Video: Haimbuchner sang „Fang das Licht“ bei Zeltfest

GUNSKIRCHEN. Ein kurioser Auftritt von Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner beim Zeltfest in Gunskirchen verbreitet sich derzeit rasant im Netz.

Der Landeshauptmann-Stellvertreter legte beim Gunskirchner Zeltfest einen kuriosen Auftritt hin. Bild: Facebook

„Ich bin für jeden Spaß zu haben.“ So erklärt der FP-Politiker, warum er diesen außergewöhnlichen Auftritt im Bezirk Wels-Land hinlegte. Beim Zeltfest in Gunskirchen am Samstagabend sang er gemeinsam mit dem Frontmann der Musikbank „Kurvenschneider“ das Lied „Fang das Licht“ von Karel Gott und Darinka aus dem Jahr 1985.

Haimbuchner wurde offensichtlich die Rolle der Darinka zuteil. Darum ging er auf der Bühne auf die Knie, denn Darinka war um einiges kleiner als Karel Gott.

Die Reaktionen in den Kommentaren zu dem Video sind höchst unterschiedlich. Einige sehen es positiv, dass Haimbuchner so bodenständig geblieben ist. Andere verwenden das Wort „Fremdschämen“.

„Ich bin auch als Landeshauptmann-Stellvertreter ein Politiker, der über sich selbst lachen kann“, sagt Haimbuchner.

