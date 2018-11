Brexit: Löst sich der Knoten?

LONDON. Diesmal könnte es gelingen. In Brüssel und London verdichten sich die Zeichen, dass in den nächsten Tagen die Einigung zwischen Brüssel und London auf ein Brexit-Abkommen gelingen könnte.

"Jetzt sehen auch die Briten, dass ihnen die Zeit davonläuft", beschreibt ein EU-Vertreter die Lage. Nicht nur brauche das britische Parlament den EU-Austrittsvertrag vor Weihnachten, um ihn im ordentlichen Verfahren zu ratifizieren. Auch steige der Druck aus der Wirtschaft, weil viele Unternehmen Anfang Dezember ihre "No-Deal-Szenarien" starten, also die Vorbereitungen für einen ungeordneten Austritt. Um diese Pattstellung aufzulösen, hat die britische Premierministerin Theresa May entgegen ihren ursprünglichen Plänen nun vorgeschlagen, dass ganz Großbritannien in einer Zollunion mit der EU bleibt. Am Wochenende wird intensiv weiterverhandelt.

