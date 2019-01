May legt dem Unterhaus ihren "Plan B" für den Brexit vor

May glaubt nun, mit einem gesonderten Vertrag mit Nordirland den EU-Vertrag auszuhebeln. May spekuliert hier, dass ihr die EU den Sondervertrag mit Nordirland automatisch genehmigen wird müssen. Nur hat dieser "Sondervertrag" dann nur solange gültigkeit, als dann auch der Austrittsvertrag mit GB Gültigkeit hat. Früher oder später wird dann jedoch seitens der EU dieser Sondervertrag mit Nordirland den gesamten Austrittsvertrag in Frage stellen, da er im Grunde genommen sich nicht an die vereinbarten Brexit-Regeln mit Großbritannien hält. Die Strategie von Theresa May ist bestimmt nicht schlecht, sie wird langfristig nur zu einer Scheinlösung führen. Ob ihr diese die Gegner im Parlament abgkaufen, dass glaube ich kaum.