EU-Gegner attackieren Queen wegen Gesetz zu Brexit-Aufschub

"Unsere Monarchie hat gezeigt, dass sie keinen Zweck mehr hat, leider", schrieb der konservative Ex-Politiker und Wirtschaftsexperte Andrew Lilico am Dienstag auf Twitter. "Wenn die Monarchie nicht einmal in einer Angelegenheit wie dem Cooper-Letwin-Gesetz (benannt nach den beiden Initiatoren Yvette Cooper und Oliver Letwin, Anm.) intervenieren kann, ist es absurd zu glauben, dass sie sich einem kommunistischen oder faschistischen Parlament widersetzen könnte", ereiferte sich Lilico.

If the Monarchy cannot even intervene, one way or another, in a matter such as the Cooper-Letwin Bill, it is absurd to believe it cld stand up against an elected Communist or Fascist Parliament. Our monarchy has demonstrated itself no longer fit for purpose, alas. https://t.co/JyI4wbrEYb