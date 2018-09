Ungarn auf den Spuren Polens

BRÜSSEL. Das EU-Parlament entscheidet kommende Woche, ob gegen der demokratische Rückbau der ungarischen Regierung die Rechtsstaatlichkeit gefährdet. Premier Viktor Orban will sich das nicht entgehen lassen.

Viktor Orban Bild: REUTERS

Viktor Orban hat es wieder getan. Bereits zum dritten Mal hat sich der rechtspopulistische, ungarische Regierungschef selbst in Europäische Parlament eingeladen. Der Anlass diesmal: Debatte und Abstimmung im Plenum in Straßburg über einen Bericht zu Ungarn der „ein klares Risiko für einen ernsthaften Verstoß gegen die Demokratie, die Grundrechte und gegen die Rechtsstaatlichkeit“ sieht und die Einleitung eines Verfahrens nach Artikel 7 des EU-Vertrag gegen Ungarn fordert.

Sollte der Report, verfasst von der niederländischen Grün-Abgeordneten Judith Sargentini mit Zweidrittelmehrheit durchgehen, müssen sich die EU-Mitgliedsstaaten damit befassen. Damit wäre Ungarn neben Polen das zweite EU-Land mit einem solchen Rechtsstaatlichkeitsverfahren, das bis zum Entzug der Stimmrechte führen kann.

Laut Sargentini ist offen, ob der Bericht die Schwelle schafft, sie rechnet aber mit einer Mehrheit, wie schon im Rechtsausschuss. Viel werde vom Abstimmungsverhalten der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) abhängen, zu der Orbans Partei Fidesz gehört. Letztlich sei aber die politische Botschaft entscheidend. „Ich bin Politikerin, nicht Anwältin. Ich würde dieses Signal nicht auf die leichte Schulter nehmen, sagte sie am Donnerstag.

Sargentini hat in den Bericht nur Einschätzungen unabhängiger internationaler Organisationen, wie etwa Europarat oder UNO, europäische und ungarische Gerichtsverfahren sowie Erkenntnisse aus weiteren Ausschüssen und eigene Recherchen vor Ort einfließen lassen. „Die Fakten lügen nicht. Ich kann daraus nichts Anderes schließen, als das Risiko eines ernsthaften und systematischen Bruchs der europäischen Grundwerte stattfindet – von der Schließung oppositioneller Zeitungen bis zur Einschränkung der Rechte von Nichtregierungsorganisationen oder Universitäten. Es gehe aber nicht mehr um einzelne Aspekte sondern um die generelle Unterminierung der Grundrechte und einen Angriff auf die Gesellschaft. „Was da passiert, ist traurig für die ungarische Bevölkerung, denn sie verdient etwas Besseres“, betonte Sargentini.

Das europäische Parlament beschäftigst sich bereits seit 2010 mit der Entwicklung in Ungarn unter Viktor Orban. Anders als bei Polen hat die EU-Kommission bisher aber kein Artikel-7-Verfahren gestartet.

Dass die Abstimmung am Mittwoch mit der alljährlichen Rede zur Lage der Union von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zusammenfällt, ist aus Sargentinis Sicht gut. „Hier geht es um die Lage der Union und die Zukunft Europas“. Die EU habe die Pflicht die Rechte aller Bürger zu schützen und könne nicht zusehen, wie eine lebendige Demokratie von der eigenen Regierung untergraben werde. „Das geht nicht nur Ungarn etwas an, so die Berichterstatterin.

Die ÖVP-Delegation im EU-Parlament wird – zum Missfallen der ungarischen Parteikollegen in der EVP – den Bericht unterstützen. Ihr Leiter, Othmar Karas hat dafür plädiert, im Falle eines Rechtsstaatlichkeitsverfahrens gegen Budapest die Mitgliedschaft der Fidesz während des Verfahrens ruhen zu lassen. Laut EVP-Fraktionschef Manfred Weber darf es für Fidesz „keinen Rabatt“ beim Thema Grundwerte geben.

