Ukraine-Konflikt: Kneissl rät zu Deeskalation, Merkel spricht mit Putin

KIEW/BERLIN.Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat am Dienstag im russisch-ukrainischen Konflikt um die Halbinsel Krim zu einer Deeskalation von beiden Seiten aufgerufen.

Außenministerin Karin Kneissl Bild: APA

Bei der "Berlin Security Conference" in der deutschen Hauptstadt trat Kneissl als aktuelle EU-Ratspräsidentin dafür ein, "Konflikte verbal und nicht mit Waffengewalt zu lösen". Verstöße gegen das Völkerrecht seien klar zu verurteilen.

"Wir müssen auch mit Russland immer wieder den konstruktiven Dialog führen", erklärte die Außenministerin jedoch. "Wir sind auf konstruktive Zusammenarbeit mit Russland angewiesen, aber auch Russland ist auf uns angewiesen."

Der seit Jahren schwelende russisch-ukrainische Konflikt um die Halbinsel Krim eskalierte am Sonntag in der Straße von Kertsch. Dort verwehrte Russland mit Hilfe eines Frachtschiffs drei ukrainischen Marinebooten die Einfahrt. Russische Grenzschutzboote beschossen die ukrainischen Schiffe und verletzten dabei mehrere Matrosen. Die Boote sind seitdem beschlagnahmt.

Merkel soll die Wogen glätten

Der Zwischenfall hat internationale Besorgnis über eine weitere Eskalation zwischen Russland und der Ukraine ausgelöst. In Kiew hat sich Präsident Petro Poroschenko vom Parlament freie Hand geben lassen, um ab Mittwoch für 30 Tage in bestimmten Regionen nach Kriegsrecht regieren zu können. Er will so mögliche russische Aggressionen besser abwehren können.

Aus Moskauer Sicht wiederum geht die Aggression von der Ukraine aus. Entsprechend bat Russlands Präsident Wladimir Putin am Montagabend die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, auf die ukrainische Führung einzuwirken, "keine weiteren unüberlegten Schritte" zu ergreifen, wie die russische Agentur Tass berichtete. In dem Telefonat schilderte Putin das Ganze als "provokative Aktionen" der ukrainischen Seite, sowie als "grobe Verletzung internationalen Rechts durch deren Kriegsschiffe" und als "vorsätzliches Ignorieren der Regeln der friedlichen Passage durch territoriale Gewässer der Russischen Föderation".

1 Kommentar Gruenergutmensch (367) 27.11.2018 12:44 Uhr Ein Gespräch mit Präsident Putin hat wenig Sinn, der will ohnehin sein Gas nach Europa verkaufen und wäre auch sonst um gute Beziehungen bemüht, das Problem ist Poroschenko der seitdem er seine Soldaten aus dem Kessel von Debalzevo freibekommen hat, sich für Minsk II nicht mehr interessiert und der 6 Prozent laut Meinungsumfragen bei den Wahlen im März bekommt. Nur ein Krieg kann ihn und Merkel vor unvermeidlich scheinenden Abgang retten. Antwort schreiben

