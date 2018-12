Scharfe Kritik an Österreichs EU-Ratspräsidentschaft

wenn die zwei Vorgängerhirten nicht auch so eine emotionell aufgeladene Kindergartenpartie abgeliefert hätten, dann wäre die FPÖ nicht ans Ruder gekommen, denn in vielen Belangen bleibt von dieser Partei eben nur das Asylthema.

Wenn sich zwei auch um Kleinigkeiten streiten, freut sich der Dritte.



Und wirklich dumm war auch die Entscheidung bezüglich Nichtrauchervolksbegehren Lösungen......



Und der BVT Ausschuss zeigt es ja, wie unprofessionell der Innenminister vorgeht.



Und wenn die zwei Bussi geben, auch dort wo es blöd erscheint, dann bleibt halt vielleicht der Bürger auf der Strecke.



Wie die Krankenkassenreform ausschaut, das wird man sehen, aber ich schwane nichts Gutes, wenn man noch mehr GEld nur nach Wien schaufelt.



Hartinger Klein zeigt es ja vor mit ihren Aussagen, die wenn sie nicht so vorlaut wären, nicht die Schwäche mancher Regierungsmitglieder zeigen.



Schöne Politik, wenigstens kann man sich für Geld kaufen was man will.



Trittbrettfahrer ohne Weitblick in d EU