"Rechtsextreme größte Gefahr für die Demokratie"

CHEMNITZ. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Bekämpfung rechtsextremer Tendenzen gefordert.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) Bild: REUTERS

"Ich bin der Überzeugung, dass Rechtsextremismus die größte Gefahr für unsere Demokratie ist", sagte Kretschmer gestern in seiner Regierungserklärung zu den Ausschreitungen in Chemnitz im sächsischen Landtag.

Bisher sei es nicht gelungen, den Rechtsextremismus in Sachsen endgültig in die Schranken zu weisen. Der Kampf gegen rechts müsse "aus der Mitte der Gesellschaft heraus geführt werden". Zugleich wandte sich Kretschmer erneut gegen pauschale oder falsche Urteile über Chemnitz. "Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd in dieser Stadt."

Kanzlerin Angela Merkel sagte gestern, es habe in Chemnitz Bilder gegeben, die "sehr klar Hass und damit auch die Verfolgung unschuldiger Menschen" gezeigt hätten. Davon müsse man sich distanzieren. "Damit ist alles gesagt."

