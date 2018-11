Paris: Ex-Präsident François Hollande kündigt Comeback an

PARIS. Frankreichs früherer Staatspräsident François Hollande hat sein politisches Comeback angekündigt:

Bild: APA/AFP/GUILLAUME SOUVANT

"Ich werde zurückkehren", sagte der 64-Jährige zu einer seiner Anhängerinnen am Samstag am Rande einer Buchpräsentation in Südwestfrankreich. Kameras des privaten Senders "TMC" fingen das Gespräch ein, wie "franceinfo" gestern berichtete.

Spekulationen über eine Rückkehr gibt es schon länger, nun wurde der sozialistische Politiker zum ersten Mal deutlich. Welche Art von Rückkehr gemeint sein könnte, blieb offen. Die sozialistische Partei (PS) ist in der französischen Nationalversammlung nur noch in einer Minifraktion vertreten. Hollande hatte 2016 angesichts katastrophaler Umfragewerte auf eine neuerliche Kandidatur bei der Wahl 2017 verzichtet.

