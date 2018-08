Fall Skripal: Neue US-Sanktionen

WASHINGTON. Die USA verhängen wegen des lebensbedrohlichen Nowitschok-Angriffs auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter in England weitere Sanktionen gegen Russland. Man habe festgestellt, dass Russland hinter dem Anschlag im März in Salisbury stehe, teilte das Außenministerium in Washington gestern Abend mit. Am oder um den 22. August sollen die Strafmaßnahmen in Kraft treten. Um welche Sanktionen es sich handelt, teilte das Ministerium vorerst nicht mit.

