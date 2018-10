Brasilien: Rechtspopulist Jair Bolsonaro gewinnt erste Wahl-Runde

BRASILIA. Mit 46,21 Prozent der Stimmen gewann Jair Bolsonaro am Sonntag klar die erste Runde der Präsidentenwahl. Bolsonaro ist auch von seinem Sieg in der bevorstehenden Stichwahl am 28. Oktober überzeugt.

Jair Bolsonaro zeigt sich siegessicher. Bild: FERNANDO SOUZA (AFP)

An zweiter Stelle lag Fernando Haddad von der linken Arbeiterpartei mit 28,97 Prozent der Stimmen. Der linke Bewerber Ciro Gomes kam auf 12,50 Prozent, der Mitte-Rechts-Kandidat Geraldo Alckmin auf 4,78 Prozent. Für Henrique Meirelles, Wunschkandidat des amtierenden Staatschefs Michel Temer, stimmten sogar nur 1,21 Prozent der Wähler.

Probleme bei elektronischer Stimmabgabe

Bolsonaro kritisierte nach dem Wahlgang jedoch "Probleme" mit den elektronischen Wahlurnen. Hätte es diese nicht gegeben, wäre er jetzt schon zum Präsidenten gewählt worden. Er werde nun vom Obersten Wahlgericht "Lösungen" verlangen. Anhänger des Rechtspopulisten versammelten sich am Abend vor dem Wahlgericht in der Hauptstadt Brasília und schrien "Betrug, Betrug, Betrug!"

Kurzzeitig sah es so aus, als könnte Bolsonaro gleich im ersten Wahlgang den Einzug in den Präsidentenpalast schaffen. "Am 28. Oktober gehe ich an den Strand", tönte er am Wahltag noch. Jetzt allerdings muss er in drei Wochen gegen den Zweitplatzierten Haddad in die Stichwahl. "Ich will alle Demokraten Brasiliens vereinen", sagte Haddad. "Das Ergebnis zeigt, in welcher Gefahr sich Brasilien befindet."

Video: Rechtspopulist Jair Bolsonaro, ein Mann der äußersten Rechten, geht als Favorit in die Stichwahl. In seinen Reden lobt er gerne die Militärdiktatur, man nennt ihn "Brasiliens Donald Trump".

Matteo Salvini jubelt

Der italienische Vizepremier und Innenminister Matteo Salvini begrüßt den Sieg des Rechtspopulisten Jair Bolsonaro bei der ersten Runde der Präsidentenwahl in Brasilien. "Auch in Brasilien kommt der Wandel", "Die Niederlage der Linken und frische Luft", kommentierte Salvini auf Facebook den Sieg Bolsonaros.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema