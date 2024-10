026 - Herzgesundheit

"Herz-Kreislauf-Verkrankungen sind Todesursache Nummer 1 in Österreich. Der Bluthochdruck wiederum eine der Hauptursachen hierfür“, erklärt Jakob Ebner, Kardiologe und leitender Oberarzt im Klinikum Kirchdorf in der neuen Podcast-Episode von „gesund & glücklich“. In den neuen europäischen Leitlinien wurden die Blutdruckgrenzwerte erst kürzlich gesenkt.

„Ein Blutdruck von 120/80 mmHg gilt ab sofort als erhöht. Das heißt nicht, dass man da schon eine Therapie braucht., aber dass man einfach genauer hinschauen sollte. Ab 140/90 mmHg würde man von einer manifesten Hypertonie oder eben Bluthochdruck sprechen und die dann auch therapieren. Das muss aber nicht immer gleich das Medikament sein. Unpopulär, aber bei mir sehr beliebt, ist einfach Bewegung und Sport als Medikament.“, sagt der Experte.

Regelmäßige Blutdruckmessung sei hilfreich, um den eigenen Status quo zu erheben. „Man muss aber auch richtig messen“, sagt Ebner. Das bedeute: Hinsetzen, ein paar Minuten warten, dann die Manschette am Arm auf Herzhöhe anbringen und messen. „Es wird sogar empfohlen, dreimal zu messen und dann den Mittelwert der letzten beiden Messungen zu notieren.“

Was tun bei Vorhofflimmern?

Neben dem Bluthochdruck entwickelt sich derzeit zudem das Vorhofflimmern zu einer echten Volkskrankheit. „Vorhofflimmern wird oft als ,elektrisches Gewitter’ im Herzen beschrieben und erhöht das Risiko von Blutgerinnseln und Schlaganfällen. Jeder vierte Schlaganfall ist auf Vorhofflimmern zurückzuführen.“, sagt der Kardiologe. Die Behandlung erfolgt oft durch Blutverdünnung, um das Risiko von Blutgerinnseln zu minimieren. Bei stark symptomatischen Patienten kommen zudem Herzrhythmuskorrekturen oder Verödungseingriffe in Betracht.

Regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen, einschließlich EKGs und Herzultraschall, sind entscheidend für die Früherkennung und Behandlung von Herzproblemen. Ein Belastungs-EKG und Blutdruckmessungen unter Belastung können wertvolle Hinweise auf den Zustand des Herzens geben. Zudem sind Blutwerte wie Cholesterinstatus, Langzeitzucker und spezifische Werte wie Troponin und NT-ProBNP wesentliche Indikatoren für die Herzgesundheit.

