025 - Ess-Störung bei Männern?

Vily Bergen litt in ihrer Jugend an einer massiven Ess-Störung. In der neuen Podcast-Folge erzählt sie nicht nur aus ihrer eigenen Erfahrung damit und wie sie den Weg heraus geschafft hat. Sie macht auch darauf aufmerksam, dass heutzutage besonders Männer immer häufiger in eine Ess-Störung rutschen.

"Bei Männern werden Ess-Störungen deshalb oft nicht diagnostiziert, weil wir seit Jahren die falschen Fragen stellen", sagt die Bestsellerautorin, Meditations- und Achtsamkeitstrainerin. Denn Männer gehen ganz anders mit ihrer Sucht um als Frauen. "Männer haben häufig die so genannte Sport-Bulimie - sie haben massive Fressattacken und rennen danach häufig zum Sport", erklärt sie. Für die Männer selbst ist das Problem daher gar nicht sichtbar, weil sie mit Sport diese Fressattacken kompensieren. "Sie haben ja quasi schon eine Lösung gefunden." Die Sucht sei aber sehr wohl da.

Zudem würden Männer sich oft davor scheuen, sich Hilfe zu suchen. "Eine Ess-Störung wird in der breiten Öffentlichkeit ja als eine reine Frauenkrankheit wahrgenommen. Männer empfinden daher oft Scham, wenn sie zugeben, ebenfalls betroffen zu sein", erklärt sie. Wichtig sei, sich dem Problem zu stellen und professionelle Hilfe anzunehmen.

