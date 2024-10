034 - Wer braucht noch einen Bausparer, Herr Kaim?

Die meisten Österreicher sind mit ihm aufgewachsen – als Spar-, aber auch als Finanzierungsform. Doch im Tal der niedrigen Zinsen hat der Bausparvertrag in den vergangenen Jahren an Attraktivität verloren, das zeigt sich in den aktuellen Zahlen.

Jetzt arbeiten die Bausparkassen wieder daran, das Image des Bausparers aufzupolieren. In der neuen Folge des OÖN-Podcasts "Geld & Leben" spricht Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher mit dem Chef der sBausparkasse, Andreas Kaim, darüber, wie der Bausparer attraktiver werden und welche Politur bei welcher Zielgruppe wirken soll.

"Wir sprechen vor allem junge Familien an, die sich langfristig Eigentum schaffen wollen", sagt Kaim und erläutert, wie die nächste Regierung die Rahmenbedingungen für das Ansparen und den Wohnbaukredit verändern sollten. Und auch der Finanzmarktaufsicht (FMA) richtet Kaim einiges aus.

