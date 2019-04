Wiener Polizisten retteten Hund aus verwahrloster Wohnung

WIEN. Polizisten fanden in einer Wohnung in Wien-Simmering einen acht Monate alten Pitbullterrier vor, der sichtlich abgemagert und dehydriert war.

Auch lagen seine Exkremente in dem Appartement. Die Beamten gaben dem Hund Wasser und Futter und verständigten die Tierrettung. Der Mieter, ein 22-jähriger Österreicher, war nicht in der Wohnung. Er dürfte den Hund schon längere Zeit allein gelassen haben. Er wurde wegen Tierquälerei angezeigt.

Zeugen hatten die Polizei am vergangenen Donnerstagnachmittag darüber informiert, dass sie ein Hund über längere Zeit in einer Wohnung in Wien-Simmering jaulen gehört haben. Beamte der Polizeiinspektion Simmeringer Hauptstraße fuhren zu der Wohnung in der Herbortgasse und öffneten sie. Laut Patrick Maierhofer fanden sie ein äußerst verwahrlostes Appartement vor.

