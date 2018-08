Auf Gletscher gefundenes Fahrrad gibt Rätsel auf

Zwei Bergsteigerinnen fanden vergangenes Wochenende ein ausgeapertes Fahrrad beim Rotmoosjoch in Obergurgl (Tirol) auf 3000 Metern Höhe. Der Fund soll nun untersucht werden, denn es könnte sich um ein Relikt einer früheren Schmugglerroute handeln.

Ein besonderer Fund: möglicherweise ein Schmugglerrad Bild: Berghasen/Facebook

Im Sommer werden immer wieder Gegenstände auf Gletschern gefunden, die durch die Gletscherschmelze ausapern. Vergangenes Wochenende haben zwei Bergsteigerinnen in der Nähe des Rotmoosjoch im Ötztal auf 3000 Metern Höhe ein altes Fahrrad entdeckt. Ihren außergewöhnlichen Fund haben sie via Facebook unter dem Hashtag #ÖtzisBike publik gemacht.

Archäologe Thomas Reitmaier von der Universität Innsbruck ist auf den Fund aufmerksam geworden und informierte die Ötztaler Museen. Gemeinsam mit einem Historiker konnte das Fahrrad schließlich sicher ins Tal gebracht werden. Am Institut für Mittelalter- und Neuzeitarchäologie der Uni Innsbruck wird nun das Alter des Rades bestimmt.

Schmuggelroute über Rotmoosjoch

Wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind, soll das Rad restauriert und in den Ötztaler Museen ausgestellt werden. Experten vermuten, dass das Rad aus den 19050er Jahren stammt. Damals verwendeten Schmuggler die Route über das Rotmoosjoch, da sie die kürzeste Verbindung zwischen Obergurgl und Pfelders in Südtirol war. Eine alte Zollwachhütte in der Nähe bezeugt die Wichtigkeit dieser Verbindung.

Zeitzeugen gesucht

Die Ötztaler Museen suchen nun nach Zeitzeugen, die sich an Geschichten um die Grenze am Rotmoosjoch erinnern können. Auch Erinnerungen an andere Grenzübergänge in der Gemeinde Sölden sind von großem Interesse für die Historiker. Die Museen bitten daher Personen, die Erinnerungen daran haben, sich zu melden.

