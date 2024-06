Pro & Contra: Spielverbot für "L’amour toujours"?

PRO

Abschalten!

Natürlich ist es für Gigi D’Agostino bitter: Ohne dass der italienische DJ auch nur einen Finger krümmte, wurde sein Hit plötzlich wüst verunglimpft, geriet in die Schlagzeilen – und zur Draufgabe streichen weltweit zahllose Radiosender den Song von der Playlist, was dem Musiker erst recht einen Einnahmenverlust beschert.

Aber andererseits: Was wäre die Alternative? Soll man den Neuen Rechten weiterhin eine Plattform bieten, um ihre rassistischen und menschenverachtenden Parolen in die Menge zu grölen? Vielleicht sogar bei der Fußball-EM? Scusi, Signore D’Agostino, aber so ein Song hat derzeit weder im Radio noch bei einer Großveranstaltung etwas verloren. Hier nützt nur eins: abschalten.