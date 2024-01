Pro & Contra: Reicht die zweite Garnitur für Brüssel?

PRO

Ein Wiedersehen

Die Praxis, mitunter unbequem gewordene, oft aber wegen ihrer loyalen Dienste zu versorgende Funktionäre nach Brüssel zu schicken, hat in Österreich eine lange Tradition, was ein Widerspruch zur hohen und weiter wachsenden Bedeutung der EU als Entscheidungsebene ist. In den Parteien ist die Strahlkraft der nationalen, aber auch der Landespolitik höher. So kam es etwa, dass Andreas Schieder zunächst SP-Klubobmann war, danach in Wien im Bürgermeisterduell Michael Ludwig unterlag und seit 2019 im EU-Parlament sitzt – wo der SP-Spitzenkandidat nach dieser Brüssel-Wahl bald ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten feiern kann. Schließlich war Reinhold Lopatka in mächtigeren Tagen sein VP-Pendant im Nationalrat.