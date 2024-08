Muss sich Taylor Swift äußern?

PRO

Berührende Bilder

Enttäuschte Fans, die trotz Terror in glitzernden, selbst geschneiderten Outfits auf dem Stephansplatz die Lieder ihres Idols anstimmen. Viele sind tausende Kilometer gereist, haben für Tickets gespart und Freundschaftsbänder geknüpft. Kurzum: Die Freude über die Konzerte von Taylor Swift lag überall in der Luft – selbst die Absage konnte den Swifties ihre Begeisterung nicht nehmen. Diese Bilder haben wohl niemanden kalt gelassen. Niemanden außer Taylor Swift. Normalerweise zeigt sich der Popstar nicht öffentlichkeitsscheu. Nun ist online kein einziges Statement zu den Absagen zu finden. Schön, dass in London alles problemlos angelaufen ist, in Wien warten aber noch immer traurige Fans auf eine Meldung – und sei es nur aus Wertschätzung.