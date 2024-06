Kann Dortmund Real Madrid schlagen?

PRO

Doktorarbeit

Können Sie sich noch an das „Real Madrid der neunziger Jahre“ erinnern? Damals dominierte Juventus Turin den europäischen Klubfußball ähnlich wie Real in den vergangenen Jahren. Alessandro Del Piero und Zinedine Zidane waren damals ähnliche Lichtgestalten wie Reals Jude Bellingham und Vinicius Junior heute. Und trotzdem war den Juve-Spielern damals nach dem 1:3 im Champions-League-Finale gegen Dortmund auch nach dem Schlusspfiff noch stundenlang schwindlig gewesen. Zumindest habe ich das so in Erinnerung, weil es mir gleichzeitig während meiner Maturareise genauso ergangen ist. Also, Dortmunder: Real zu bezwingen ist keine Matura-, sondern schon eher eine Doktorarbeit. Möglich ist es – ihr seid ein Unikat, kein Plagiat.