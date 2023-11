Haube im Büro – geht das?

CONTRA

Muss nicht sein

Konservativ sei ich, beschied mir eine Kollegin in der Diskussion über Hauben im Büro als modisches Accessoire (und nicht, um einer Verkühlung vorzubeugen oder sich vor Zugluft zu schützen).

Und in diesem Fall gebe ich zu: Ja, bin ich. Konservativ nämlich. Modisch ist mittlerweile alles erlaubt. Sandalen und weiße Socken, Jogginghose in der Öffentlichkeit, BH-Träger, die breiter sind als die Träger des Shirts – und nun eben auch Hauben drinnen. Die Frage ist nur: Muss das auch sein?

Privat sei jedem alles unbenommen. Aber im Büro? Es gab einmal eine Zeit, in der es ein Zeichen der Höflichkeit war, die Kopfbedeckung in geschlossenen Räumen abzunehmen. Aber ich vermute, Höflichkeit ist out.