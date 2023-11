Hauben von heute: bunter, höher und auf jeden Fall nachhaltig

"Und setz ja deine Haube auf!" Wurde Mamas guter Ratschlag früher oft mit genervtem Augenrollen quittiert, so greifen viele heute gern zur Mütze. Denn die wollene Kopfbedeckung ist wieder cool – nicht nur bei Eis und Schnee.

"Ganz im Gegenteil: Hauben sind zu einem Lieblingsteil geworden, das man gern trägt, oft sogar drinnen. Das spiegelt sich im Design wider, das eher reduziert ist, ohne viel Klimbim", sagt Ronald Mühlböck, Geschäftsführer der Firma Eisbär in Feldkirchen an der Donau, die unter anderen das österreichische Ski-Nationalteam ausstattet. "Vom Stil trägt man Hauben nicht mehr wie Zwergenkappen nach hinten, sondern eher nach oben, also höher", sagt er. Abseits davon legten die Kunden großen Wert auf Nachhaltigkeit: "Fair produziert, ja kein Plastik und am besten aus naturschonenden Materialien wie Merinowolle oder Kaschmir. Hier ist auch der Tierwohl-Gedanke ganz wichtig", sagt Ronald Mühlböck.

Das kann Anita Huber-Katzengruber, Chefin von "Kleider machen Leute" in der Linzer Herrenstraße und Expertin für nachhaltige Mode, nur bestätigen: "Hauben sind zum einem ganz wichtigen Accessoire geworden. Und dürfen deshalb gern wertiger sein, der Preis dafür höher", sagt sie.

Bei den Modellen gebe es drei Trends:

Farben: "Schwarz und Grau sieht man heuer weniger, es darf bunt sein" sagt Anita Huber-Katzengruber. Die Palette ist groß, beliebt seien auch knallige Farben. "Besonders gern mögen wir kräftige Blautöne wie Royalblau." Strickmützen: "Die Modelle mit doppelter breiterer Krempe begleiten uns modisch schon einige Saisonen und dürfen auch in diesem Winter nicht fehlen." Balaklavas: "Dass sich diese Mützenform durchsetzt, haben wir selbst nicht so geglaubt", sagt Anita Huber-Katzengruber. "Aber sie verleihen einem Outfit das gewisse Etwas und sind noch dazu super bequem, weil man Schal und Mütze in einem trägt. Hier ist man dann allerdings bei den Farben doch etwas zurückhaltender."

Welche Haube steht wem?

"Die Kopfform sollte man unbedingt beachten", sagt Anita Huber-Katzengruber, Modeexpertin von "Kleider machen Leute". Bei runden Köpfen dürfe die Mütze gern etwas höher sein, bei kleinen Köpfen sollte sie nicht zu klein sein. "Genauso wichtig ist die Wahl der richtigen Farbe: Kühlen Typen stehen warme Cognactöne – auch wenn sie sehr beliebt sind – einfach nicht. Hier lieber zu kühleren Farbtönen greifen, die lassen das Gesicht strahlen", sagt Anita Huber-Katzengruber.

Für "Eisbär"-Chef" Ronald Mühlböck gilt auch für Hauben das bekannte Sprichwort, dass es "für jeden Topf einen passenden Deckel gibt. Das muss man einfach alles ausprobieren" empfiehlt er.

Er meint, generell könne man eine schöne Mütze fast immer und überall tragen, nur bei eleganten Anlässen – zum Anzug oder Abendkleid – lieber nicht. "Da rate sogar ich als Haubenhersteller davon ab."

